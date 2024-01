Le président fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeir, et des représentants de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Phan Van Mai, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, a eu, le 24 janvier dans la mégapole du Sud, une entrevue avec le président fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeir, en visite de travail à Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre de sa visite d'État au Vietnam les 23 et 24 janvier, à l'invitation du président Vo Van Thuong.



Phan Van Mai a émis l'espoir que le président allemand continuerait d'encourager les entreprises de son pays à accroître la coopération et les investissements dans la ville vietnamienne, dans des domaines tels que la technologie manufacturière, les infrastructures, les énergies renouvelables, etc.



Hô Chi Minh-Ville s'engage à continuer d'améliorer le climat d'investissement, en créant des conditions favorables aux investisseurs, dont les entreprises allemandes, a-t-il déclaré.



Le président du Comité populaire municipal a également émis son souhait que le président allemand continue d'encourager les organisations éducatives et les entreprises allemandes à renforcer la coopération avec Hô Chi Minh-Ville dans le domaine de l'éducation.



Le président allemand a hautement apprécié le développement dynamique de Ho Chi Minh-Ville. Durant son séjour, il assistera à une table ronde avec des entreprises allemandes et visitera l’Université Vietnam-Allemagne à Binh Duong.-VNA