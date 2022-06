Hanoi (VNA) - Le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a décidé lundi 6 juin d’expulser du PCV ses membres, le président du Comité populaire de Hanoi Chu Ngoc Anh, et le ministre de la Santé Nguyên Thanh Long.

Le ministre de la Santé Nguyên Thanh Long (à gauche) et le président du Comité populaire de Hanoi Chu Ngoc Anh. Photo : VNA

La décision a été prise lors de la réunion extraordinaire du Comité central du PCV, après avoir examiné la proposition du Bureau politique ainsi que le contenu, les conséquences et les causes des violations des deux responsables.Chu Ngoc Anh est membre du Comité central du PCV, secrétaire adjoint du Comité municipal du PCV, secrétaire de la Commission des affaires du PCV, président du Comité populaire de la ville de Hanoi, ancien secrétaire de la Commission des affaires du PCV et ancien ministre des Sciences et des Technologies.Nguyên Thanh Long est membre du Comité central du PCV, secrétaire de la Commission des affaires du PCV et ministre de la Santé.Le Comité central du PCV a également demandé aux agences compétentes de prendre d’urgence des sanctions administratives à leur encontre.Le Comité central du Parti a également demandé aux agences compétentes de prendre d’urgence des sanctions administratives à leur encontre.Plus tôt, le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du PCV ont prononcé un avertissement, au titre de mesure disciplinaire, à l’encontre des Commissions des affaires du PCV au sein des ministères des Sciences et des Technologies et de la Santé pour le mandat 2016-2021.Le Bureau politique et le Secrétariat ont également décidé d’exclure du Parti le membre de la Commission des affaires du Parti et vice-ministre des Sciences et des Technologies, Pham Công Tac, pour ses graves violations.Le même jour, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh, a signé la décision n°682/QĐ-TTg portant exclusion définitive du service le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Pham Công Tac. – VNA