Le président de l'AN Vuong Dinh Hue. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN), Li Zhanshu, a félicité Vuong Dinh Hue pour son élection au poste de président de la 15e Assemblée nationale (AN).

Dans son message de félicitation adressé au dirigeant vietnamien, Li Zhanshu a souligné que les relations sino-vietnamiennes se développaient de manière stable et que la coopération entre les deux organes législatifs s'était de plus en plus approfondie.

Récemment, les deux dirigeants ont tenu une réunion en ligne pour discuter des relations entre les deux Partis et les deux pays ainsi que des questions d'intérêt mutuel. Ils ont parvenu à des consensus communs, a noté Li Zhanshu.

Il a affirmé être prêt, de concert avec le président de l'AN vietnamien Vuong Dinh Hue, à respecter les consensus communs atteints par les dirigeants de haut rang des deux Partis et des deux pays, à reclasser les échanges et la coopération entre les deux organes législatifs à un niveau plus élevé, contribuant à promouvoir le Partenariat de coopération stratégique intégrale entre la Chine et le Vietnam dans le nouveau contexts. -VNA