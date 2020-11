Le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Park Byeong-seug, et Nguyen Thi Thu Ha, secrétaire du Comité provincial du Parti, également cheffe de la délégation parlementaire de Ninh Binh. Photo : VNA



Ninh Binh (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Park Byeong-seug et son épouse, en visite officielle au Vietnam du 31 octobre au 4 novembre, se sont rendus dimanche dans la province de Ninh Binh (Nord).



Lors d’une rencontre avec Nguyen Thi Thu Ha, secrétaire du Comité provincial du Parti, également cheffe de la délégation parlementaire de Ninh Binh, le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne a félicité le Vietnam et, plus particulièrement, Ninh Binh, pour avoir réussi à maîtriser le COVID-19 et connaître une croissance économique positive.



Actuellement, parmi les plus de 70 milliards de dollars d’investissements sud-coréens au Vietnam, plus de 320 millions sont investis dans des projets à Ninh Binh. Selon Park Byeong-seug, cela montre que Ninh Binh dispose de grands potentiels économiques. Il a déclaré souhaiter que les autorités de la province vietnamienne s’intéressent davantage aux investisseurs sud-coréens en opération dans la localité et leur créent de conditions plus favorables.



A cette occasion, les autorités de Ninh Binh ont présenté à la délégation sud-coréenne les atouts et les avantages de leur province. Selon Nguyen Thi Thu Ha, ces cinq dernières années, Ninh Binh a connu une croissance annuelle moyenne de 8,03%. En matière d’investissement direct étranger, Ninh Binh compte actuellement 37 projets bénéficiaires de capitaux sud-coréens, d’un montant total de plus de 300 millions de dollars, soit plus de 46% des fonds étrangers versés dans la localité.



Rappelant que le groupe vietnamien Thanh Cong et Hyundai avaient récemment lancé le chantier d’une 2e usine de construction automobile à Ninh Binh, la secrétaire du Comité municipal du Parti a déclaré espérer que ce projet contribuerait considérablement au développement industriel dans cette province.



Elle a déclaré souhaiter que la visite du président de l’Assemblée nationale sud-coréenne aiderait Ninh Binh à attirer davantage de capitaux étrangers dans les temps à venir. -VNA