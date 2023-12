Le monde célèbre le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies. Au cours des 75 dernières années, le Vietnam a contribué de façon constructive et responsable à la protection et à la promotion des valeurs universelles des droits de l’Homme.

Dans l'après-midi du 10 décembre, à Hanoï, le ministère de la Défense a organisé une cérémonie pour remettre à quatre officiers les décisions du président de la République concernant leur participation à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), à la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) et à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA).

Une délégation de l'Association d'amitié Vietnam-Royaume-Uni a effectué une visite de travail au Royaume-Uni du 3 au 10 décembre dans le but de promouvoir l'amitié et les relations diplomatiques entre les deux pays.

Une conférence nationale a débuté lundi matin 4 décembre en présentiel et en ligne dans le but d’étudier et de vulgariser les contenus de la Résolution du 8e Plénum du Parti communiste du Vietnam (13e mandat).