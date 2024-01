Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue remet des cadeaux à des unités au poste-frontière internationale de Moc Bai . Photo: VNA

Tay Ninh (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail à Tay Ninh (Sud), le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue a rencontré le 3 janvier le personnel du poste-frontière international de Moc Bai.

Lors d'un échange avec le personnel du poste-frontière, Vuong Dinh Huê a souligné que le Vietnam et le Cambodge ont réalisé 84 % de la démarcation des bornes frontières terrestres. A cette occasion, il a proposé au forces compétentes travaillant dans la zone économique frontalière de Moc Bai de continuer de bien mener le travail de protection et de contrôle des frontières, ainsi que la coordination interdisciplinaire dans l'exécution des tâches communes.

Il a émis son souhait que les forces compétentes dans la zone frontalière se concentrent également sur la création des conditions les plus favorables au commerce des marchandises entre les deux pays, avant de souligner l'importance de la prévention et de la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Le président de l'AN a également demandé aux forces compétentes d'améliorer les compétences des employés et de moderniser le système d'administration du poste-frontière en recourant aux technologies de l'information, renforcer la coordination intersectorielle entre les gardes-frontières, la police, les douanes et d'autres forces dans l'inspection spécialisée et l'exécution d'un bon travail de quarantaine des plantes et des animaux à travers les frontières.

Dans l'après-midi du même jour, dans le district de Ben Cau, Vuong Dinh Hue a pris part à la célébration du 65e anniversaire de la Journée des gardes-frontières vietnamiens. Il a distribué des cadeaux à une centaine de familles en difficulté et a visité le "marché à zéro dông" destiné aux populations frontalières. - VNA