Hanoi (VNA) - Ce vendredi à Hanoi, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a reçu la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, en visite dans le pays.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen. Photo : VNA

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a souligné que la visite la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen était d'une grande importance à l'occasion du 10e anniversaire du partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis, contribuant à promouvoir les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur pour la paix, la coopération et le développement.

Il a affirmé que dans la politique extérieure du Vietnam d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, les États-Unis sont un partenaire très important, soulignant le soutien pour le renforcement de relations bilatérales stables, à long terme et substantielles, au profit des deux pays, pour la paix, l'amitié et la coopération dans la région et dans le monde.

Le Vietnam souhaite renforcer les échanges avec les États-Unis à travers différents canaux et dans plusieurs domaines, a affirmé Vuong Dinh Huê avant d’inviter les deux pays à créer un mécanisme de coopération entre les deux organes législatifs.

Vuong Dinh Huê a également demandé aux États-Unis de reconnaître le statut d’économie de marché du Vietnam et de réduire les mesures de protection commerciale de façon à faciliter l’importation des produits vietnamiens.

Il a aussi suggéré à Washington de soutenir le Vietnam dans le développement de l’économie et de la gouvernance numériques.

Janet Yellen a, quant à elle, affirmé la volonté de son pays d’approfondir le partenariat intégral avec le Vietnam.

Elle a hautement apprécié les progrès que la partie vietnamienne a réalisés ces derniers temps dans la mise en œuvre du "Plan d'action sur le taux de change et la transparence de l'information". Les deux parties ont eu des dialogues actifs et constructifs et attendent avec intérêt de poursuivre leur coopération dans ce domaine.

Concernant les questions de chaîne d'approvisionnement, la secrétaire américaine au Trésor a déclaré que l’administration du président Joe Biden accorde une grande priorité à des partenaires importants comme le Vietnam pour assurer la stabilité et accroître la résilience des chaînes d'approvisionnement.

Elle a promis d’étudier minutieusement les propositions du président de l’Assemblée nationale vietnamienne et de donner ses réponses dans les meilleurs délais. - VNA