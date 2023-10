Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (droite) et le ministre algérien de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue, a reçu le 18 octobre le ministre algérien de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun.

Vuong Dinh Hue a félicité le ministre pour sa participation et sa coprésidence à la 12e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Algérie, tenue du 16 au 18 octobre à Hanoï.

La réunion revêt une signification importante, contribuant à renforcer la coopération économique, commerciale, d'investissement et scientifique, technique entre les deux pays. Les deux parties ont convenu de nombreux nouveaux contenus de coopération pour la période 2023-2025, visant à accroître le volume du commerce bilatéral, à augmenter les exportations de marchandises de l'Algérie vers le Vietnam afin de réduire la balance commerciale de l'Algérie, à promouvoir la coopération en matière d'investissement et dans les domaines spécialisés d'intérêt mutuel.

Selon Vuong Dinh Hue, le commerce bilatéral s'avère encore modeste, n'atteignant que 144 millions de dollars en 2022, dont 141 millions de dollars d'exportations vietnamiennes. Il a suggéré aux deux parties de promouvoir les échanges commerciaux dans les temps à venir.

Le président de l'AN a également hautement apprécié le succès de la coentreprise pétrolière et gazière des deux pays, appelant l'Algérie à continuer de soutenir les investissements et les opérations du Groupe pétrolier et gazier du Vietnam (Petrovietnam) sur son sol.

Pour sa part, le ministre algérien a déclaré que l'Algérie était disposé à aider le Vietnam à accéder au marché de 300 millions d'habitants de l'Afrique du Nord. comme l’Afrique avec une population combinée de près d’un milliard d’habitants.

Il a ajouté que les deux pays ont avancé dans la bonne direction en matière de coopération pétrolière et gazière et que l'Algérie prête attention et fournira les conditions nécessaires aux opérations des entreprises vietnamiennes.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue prend la photo avec les délégués. Photo: VNA



En outre, l'Algérie abrite diverses plantes pouvant être utilisées comme médicaments et elle espère travailler avec le Vietnam pour produire des produits pharmaceutiques destinés à traiter certaines maladies en Afrique, a ajouté le ministre algérien.

En accord avec son invité, le président Vuong Dinh Hue a déclaré que l'AN du Vietnam soutenait la promotion par les deux parties d'un accord sur l'industrie et le commerce. Il se coordonnera activement avec les parties concernées pour intensifier et superviser la mise en œuvre des documents de coopération entre les deux pays. -VNA