Hanoï, 23 janvier (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a rendu visite le 22 janvier, avant le Têt, aux familles des défunts législateurs Bui Bang Doan et Le Quang Dao.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a rendu visite le 22 janvier, avant le Têt, à la famille de Le Quang Dao. Photo : VNA

Il a offert de l'encens en hommage à Bui Bang Doan et Le Quang Dao, qui ont grandement contribué à la cause révolutionnaire du Parti, du peuple et de l'Assemblée nationale.

En rencontrant Nguyen Nguyet Tue, épouse du défunt président de l'AN Le Quang Dao, et le docteur Bui Nghia, fils du défunt chef du Comité permanent de l'AN (aujourd'hui président de l'AN) Bui Bang Doan, Vuong Dinh Hué a souligné les réalisations dans les domaines politique, diplomatique, socio-économique, et sécurité et défense que le pays s'est taillé au cours des dernières années.

Héritant et promouvant le succès de la législature des mandats précédents, avec les contributions significatives de Bui Bang Doan et Le Quang Dao, la 15e AN a apporté une multitude d'innovations qui contribuent à améliorer la qualité et l'efficacité du fonctionnement et à recevoir le soutien enthousiaste et la confiance des électeurs et de la population de tout le pays, a dit-il.

Il a souligné que lors de sa 5ème réunion extraordinaire qui vient de s'achever, l'AN a adopté plusieurs projets de loi importants, notamment la loi foncière révisée et la loi révisée sur les établissements de crédit, ajoutant que le Comité permanent de l'AN et les organes compétentes préparaient méticuleusement une cérémonie marquant le 80e anniversaire de l'AN, les premières élections générales du Vietnam (1er janvier 1946-2026) dont une partie est consacrée à Bui Bang Doan et Le Quang Dao.

Vuong Dinh Hue a profité de l'occasion pour adresser ses plus chaleureuses salutations du Têt aux familles des défunts dirigeants parlementaires, exprimant son espoir qu'ils continueront à contribuer à l’oeuvre de la construction nationale comme le souhaitaient les défunts dirigeants.

De leur côté, les représentants des familles Bui Bang Doan et Le Quang Dao ont remercié le plus haut législateur pour sa visite et ses vœux du Têt.

Bui Bang Doan a été à la tête du Comité permanent de l'AN entre 1946 et 1955, au cours duquel il a promu l’union nationale afin de mobiliser des personnes de tous horizons pour qu'elles rejoignent la guerre de résistance afin de protéger la nation. En outre, il a apporté une contribution considérable à la restructuration du gouvernement et a mis en œuvre des politiques économiques, fiscales agricoles et foncières efficaces.

En tant que président de la 8e Assemblée nationale (1987-1992), Le Quang Dao était responsable de la construction d’un cadre juridique qui a servi de base au processus de renouveau du pays lancé par le Parti lors de son 6e Congrès national.- VNA