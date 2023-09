Le président de la Chambre des conseillers du Japon, Otsuji Hidehisa, (gauche) et le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Hanoï, 7 septembre (VNA) - Le président de la Chambre des conseillers du Japon, Otsuji Hidehisa, a terminé le 7 septembre avec succès sa visite officielle au Vietnam du 4 au 7 septembre à l'invitation du président de l'Assemblée nationale vietnamienne Vuong Dinh Hue.Au cours de son séjour, Otsuji Hidehisa a rendu une visite de courtoisie au président Vo Van Thuong, a assisté à la réception du membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Truong Thi Mai, qui est également cheffe de la Commission centrale d'organisation du PCV et présidente du Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Japon.Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, a présidé la cérémonie d’accueil et s'est entretenu avec Otsuji Hidehisa.La visite du président de la Chambre des conseillers japonaise a eu lieu à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et a apporté une contribution significative au renforcement de l'amitié et du partenariat stratégique approfondi entre le Vietnam et le Japon.Depuis l'établissement du partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon, la coopération entre les deux pays s'est développée avec une grande confiance politique et a enregistré des résultats dans tous les domaines.Le Vietnam soutient l'initiative du Japon visant à construire une Communauté asiatique pour réduire les émissions de carbone (AZEC), garantissant la sécurité énergétique et le développement durable. Le Japon est prêt à partager la technologie dans les infrastructures de transport pour soutenir le Vietnam dans le processus de transformation numérique et verte.Le Japon continue de promouvoir le soutien à la formation de ressources humaines de haute qualité dans les domaines de la science et de la technologie, de la gestion et des services, de la santé, de la culture et de l'éducation et le maintien de l'aide non remboursable dans le domaine de l'éducation et de la formation pour le Vietnam.- VNA