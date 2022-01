la veille du Nouvel An lunaire du Tigre 2022, les ambassadeurs du G4 du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège et de la Suisse au Vietnam ont visité l'Association caritative vietnamienne Hope Box.

Les préparatifs pour assurer la sécurité des élèves de la 7e à la 12e année à leur retour dans les écoles de Hanoï après les vacances du Nouvel An lunaire sont en cours.

Des représentants de l'Union des organisations d'amitié de Hanoï et et de l'ambassade de Cuba au Vietnam, sont allés fleurir le 28 janvier le Monument du Héros national cubain José Martí.

Le Trung Tin et d'autres étudiants vietnamiens de l'Ecole de langue japonaise Goto ont préparé un repas pour célébrer la fin de l'année et invité les enseignants de l'école et des habitants locaux.