Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse participeront au Sommet spécial ASEAN-Australie pour fêter le 50e anniversaire des relations ASEAN- Australie et effectueront des visites officielles en Australie et en Nouvelle-Zélande du 5 au 11 mars.Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la tournée du Premier ministre en Australie et en Nouvelle-Zélande se fera à l’invitation de son homologue australien Anthony Albanese et de son homologue néo-zélandais Christopher Luxon.-VNA