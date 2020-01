Nguyen Van Son, président du Comité populaire provincial de Ha Giang pour la période 2016-2021. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc vient de signer des décisions sur l'application des sanctions disciplinaires à l’encontre du président, du vice-président du Comité populaire de la province de Ha Giang, et de l’ancien vice-président du Bureau du gouvernement.Dans la décision 158 / QD-TTg, le Premier ministre a décidé de donner un blâme à l’encontre de Nguyen Van Son, président du Comité populaire provincial de Ha Giang pour la période 2016-2021, pour ses infractions commises au baccalauréat 2018. Il a subi des sanctions disciplinaires en matière de Parti données par la Commission du contrôle du Parti.Par la même décision, le Premier ministre a décidé d’attribuer un avertissement à l’encontre de Tran Duc Quy, vice-président du Comité populaire provincial de Ha Giang pour la période 2016-2021, en raison de ses graves fautes et violations commises au baccalauréat 2018. Le Comité provincial du Parti a appliqué une sanction disciplinaire contre Tran Duc Quy.Conformément à la décision 156 / QD-TTg, le Premier ministre a décidé de donner une blâme à l’encontre de Nguyen Huu Vu, ancien vice-président du Bureau du gouvernement pour ses fautes et violations dans les travaux publics. Il a subi des sanctions disciplinaires en matière de Parti données par la Commission du contrôle du Parti.Dans la décision 157 / QD-TTg, le Premier ministre a décidé de d’adresser un avertissement à l’encontre de Van Trong Ly, ancien directeur adjoint du Bureau du gouvernement pour ses graves fautes et violations dans les travaux publics. Il s’est vu attribuer des sanctions disciplinaires par la Commission du contrôle du Parti. -VNA