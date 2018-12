Le Premier ministre (premier rang, 4e à partir de la gauche) et des représentants de l'Association d'aménagement et de développement urbain du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré vendredi à Hanoï une délégation de l'Association d'aménagement et de développement urbain du Vietnam, à l'occasion du 20e anniversaire de la fondation de celle-ci.

Le Parti, l'État et le gouvernement s’intéressent toujours à l'aménagement urbain, le considérant comme un travail très important pour développement national et, plus particulièrement, pour le développement urbain, a déclaré Nguyen Xuan Phuc.

Le chef du gouvernement a demandé à l'Association de donner ses avis sur les grands projets de développement urbain du pays, de renforcer l’application des sciences et technologies dans son travail dans ce contexte de la 4e révolution industrielle, de saisir les tendances mondiales en ce domaine pour une application appropriée au Vietnam.

A cette occasion, le Premier ministre a adressé ses meilleurs vœux aux quelque 7.000 membres de l’Association d'aménagement et de développement urbain du Vietnam. Il a souhaité que l’Association continue d’apporter ses contributions à un développement urbain durable au Vietnam. -VNA