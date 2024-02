Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors de la réunion. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 2e réunion du Comité de direction de la mise en œuvre de la Résolution n° 98/2023/QH15 de l'Assemblée nationale portant sur l’application à titre expérimental de certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de Hô Chi Minh-Ville, a eu lieu le 3 février, sous la présidence de son chef, le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le 24 juin 2023, l'Assemblée nationale avait publié la Résolution 98/2023/QH15 concernant l’application à titre expérimental de certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de Hô Chi Minh-Ville en matière de gestion des investissements, de finances et budget de l'État, de gestion urbaine...



Lors de la réunion, le Premier ministre a apprécié les efforts de Ho Chi Minh-Ville pour mener à bien les tâches politiques de 2023, lesquelles ont abouti à de nombreux résultats importants.



Concernant la mise en œuvre de la Résolution n° 98/2023/QH15 de l'Assemblée nationale, Pham Minh Chinh a estimé qu’elle s’avérait encore lente par rapport au rythme fixé et aux souhaits du gouvernement et de la mégapole du Sud.



Le Premier ministre a demandé aux membres du Comité de direction d'avancer des mesures pour résoudre rapidement les problèmes et surmonter les défis pour une mise en œuvre plus efficace des tâches assignées, et de se coordonner étroitement dans ce travail.



«Les ministères, les autres organes compétents et Hô Chi Minh-Ville doivent avoir des départements spécialisés, nommer des fonctionnaires dotés d'un haut sens des responsabilités, de qualifications, de capacités, mais aussi passionnés par leur travail..., pour se concentrer davantage et déployer davantage d'efforts afin de bien mettre en œuvre la Résolution n° 98/2023/QH15», a demandé le Premier ministre.



A l’approche du Nouvel An lunaire du Dragon 2024, le chef du gouvernement a demandé à la mégapole du Sud de poursuivre ses efforts afin que la population municipale puisse fêter un Têt joyeux et que personne ne soit laissé pour compte.-VNA