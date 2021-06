Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 19 juin à Hanoï une séance de travail avec le ministère des Affaires étrangères sur la mise en œuvre de la politique étrangère dans l'esprit de la Résolution du 13e Congrès national du Parti.

Selon M. Chinh, dans l'environnement extérieur très compliqué et imprévu, ces dernières années, le ministère des Affaires étrangères a conseillé, en temps opportun et efficacement, le Parti et l'État sur les affaires étrangères, contribuant pour une part importante à l’édification et à la défense nationales.

Le ministère des Affaires étrangères a étroitement coordonné avec d'autres agences dans trois domaines : diplomatie du Parti, diplomatie d'État et diplomatie populaire ; déployé de manière synchrone, globale et créative de nombreuses activités de diplomatie politique, de diplomatie économique, de diplomatie culturelle et extérieure ainsi que les affaires concernant les Vietnamiens à l’étranger et la protection des citoyens.

L'environnement extérieur dans les années à venir continuera à changer rapidement, de manière imprévue, en termes de sécurité, de politique et d'économie, créant des défis comme des opportunités.

Dans le nouveau contexte, le Premier ministre a demandé au ministère des Affaires étrangères de promouvoir son rôle de pionnier dans la création et le maintien d'un environnement pacifique et stable ; de mobiliser des ressources pour le développement, contribuant à améliorer la position et le prestige du pays.



En conséquence, le ministère devrait continuer à promouvoir et à améliorer l'efficacité de la diplomatie bilatérale et multilatérale, la diplomatie économique, la diplomatie culturelle ainsi que renforcer l'information pour le lectorat à l’étranger et les affaires concernant les Vietnamiens à l'étranger et la protection des citoyens.



Le Premier ministre a souligné que le ministère des Affaires étrangères devrait édifier un contingent de cadres loyaux, professionnels, courageux, créatifs et proactifs pour s'adapter à la situation. Le ministère devrait chercher des solutions appropriées, pratiques, substantielles et efficaces pour la défense nationale.



Lors de la séance de travail, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rendu compte des résultats obtenus par son unité dans le domaine des affaires étrangères, de l’édification du secteur de la diplomatie et a proposé l'orientation et les mesures pour mettre en œuvre les travaux du ministère des Affaires étrangères pour la prochaine période. -VNA