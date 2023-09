Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de son programme d’activités à l’occasion de la Semaine de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU aux États-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, le 20 septembre (heure locale) à New York, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan.



Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié le ferme soutien du Conseil de sécurité nationale des États-Unis à la promotion des relations bilatérales entre les deux pays au cours de ces dernières années.



Afin de mettre en œuvre rapidement les résultats importants de la récente visite du président américain Joe Biden au Vietnam, le Premier ministre a demandé aux agences compétentes des deux pays de se coordonner activement pour compléter le nouveau cadre de coopération, créant une base pour promouvoir et approfondir la coopération entre les deux pays, en particulier dans des domaines tels que les sciences, les technologies et l'innovation, la croissance verte, la transition énergétique verte, la réponse au changement climatique, l’assurance de la cybersécurité...



Le Premier ministre a également demandé à la partie américaine de promouvoir en priorité la feuille de route visant à reconnaître le statut d'économie de marché du Vietnam, de ne pas appliquer d’instruments de défense commerciale contre des produits vietnamiens, en particulier les produits agricoles, sur la base de l’équilibre, de l’égalité et du bénéfice mutuel.



Pham Minh Chinh a proposé aux deux parties de coopérer pour réduire l'opposition des forces réactionnaires et hostiles pour le Vietnam.



Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a affirmé l'importance de l'établissement par les deux pays d’un partenariat stratégique intégral.

Il a convenu avec le Premier ministre Pham Minh Chinh de la nécessité de concrétiser le contenu du partenariat stratégique intégral et a déclaré qu'il ferait de son mieux pour accélérer la reconnaissance par les États-Unis du statut d'économie de marché du Vietnam.



Jake Sullivan a affirmé son soutien au renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de la haute technologie, de la transition énergétique, de la réponse au changement climatique, de l'éducation et la formation..., afin de continuer à rendre la coopération entre les deux pays plus étendue, plus substantielle et plus efficace.



Les deux parties ont également discuté d'un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Pham Minh Chinh a salué le fait que les Etats-Unis continuent de renforcer la coopération avec l’ASEAN. De son sôté, Jake Sullivan a affirmé la centralité de l’ASEAN et apprécié le rôle actif du Vietnam au sein des forums régionaux et internationaux.



Les deux parties ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de l’assurance de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, et de la résolution des différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde. -VNA