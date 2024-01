Bucarest (VNA) - Dans le cadre de leur visite officielle en Roumanie, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont rencontré le 20 janvier (heure locale) à Bucarest des membres du personnel de l'ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne dans ce pays.



Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis les salutations du secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, à la communauté vietnamienne de Roumanie en particulier et d'Europe en général.



Il a également rappelé de grand jalons dans les relations entre le Vietnam et la Roumanie, dont l’établissement des relations diplomatiques en 1950, la visite du Président Ho Chi Minh en Roumanie en 1957, ainsi que l’envoi de 300.000 doses de vaccins et de matériel médical par la Roumanie au Vietnam pour prévenir et contrôler le COVID-19.



Le Premier ministre a affirmé que le Parti et l'État s’intéressaient toujours à la communauté vietnamienne à l'étranger, ajoutant qu’en 2023 et au début de 2024, un certain nombre de politiques concernant les Vietnamiens à l’étranger avaient été concrétisées dans des lois.



Le Parti et l'État sont également très intéressés à créer des conditions permettant aux Vietnamiens à l'étranger de préserver et de promouvoir l'identité culturelle, de développer l’enseignement et l’apprentissage de la langue vietnamienne, a-t-il déclaré.



Le chef du gouvernement a en outre informé de la situation socio-économique du pays, affirmant les contributions importantes et positives de la communauté vietnamienne à l'étranger aux réalisations du Vietnam. Il a demandé à l’ambassade du Vietnam en Roumanie de continuer à mener à bien son travail auprès de la diaspora vietnamienne dans ce pays.



Le Premier ministre a appelé les Vietnamiens en Roumanie à continuer à préserver et à promouvoir la bonne image du Vietnam et de son peuple, à contribuer à la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays, à édifier une communauté solidaire et solide, à apporter des contributions pratiques au développement du Vietnam... -VNA