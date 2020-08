Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé aux autorités provinciales et municipales de garantir en toute sécurité l’examen de fin d'étude, le baccalauréat, lors de la réunion gouvernementale tenue lundi 3 août à Hanoi.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s'exprime à la réunion périodique d’août. Photo: baochinhphu.vn



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a confié au ministère de l’Education et de la Formation la tâche d’organiser l’examen de fin d'étude, le baccalauréat, conformément à la Loi sur l’éducation.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères de l'Éducation et de la Formation, de la Santé, de l'Information et des Communications et aux localités de bien se coordonner dans la mise en œuvre de la prévention et de lutte contre l’épidémie de Covid-19 afin d’assurer la sécurité des candidats et des responsables de cet examen.

Le dirigeant vietnamien a demandé à la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, au secteur de l’éducation et d’autres secteurs de se coordonner étroitement pour fournir à la société des informations transparentes sur l'organisation sérieuse et scientifique de l'examen.

Lors de cette réunion, il a souligné les 3 risques et défis de l'extérieur. Selon lui, le plus grand risque est l'épidémie de Covid-19. Le 2e est l'escalade des tensions commerciales et technologiques entre de nombreux pays et le 3e concerne la géopolitique compliquée, les catastrophes naturelles, les inondations affectant la résilience économique.

Il a exhorté les ministères, branches et localités à prendre des mesures plus drastiques pour éviter la nouvelle vague d’épidémie de Covid-19, qui menace la reprise économique.

Les ministres et les présidents des Comités populaires des villes et provinces doivent être directement responsables de la prévention, a-t-il insisté.

Les ministères, branches et localités doivent s'efforcer de maintenir la stabilité macroéconomique, de contrôler l'inflation, de garantir des équilibres importants pour consolider la confiance et contribuer à la stabilité sociale.

Parallèlement, le Premier ministre a demandé de continuer à prendre des mesures pour régler les difficultés, accélérer le décaissement des fonds d’investissement public, mener vigoureusement la réforme administrative, attirer davantage d'investissements directs étrangers, etc, en vue de la reprise économique nationale. -VNA