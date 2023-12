Le Premier ministre assiste à un exercice tactique militaire de tir réel du 12e corps d'armée. Photo: VNA

Bac Giang (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh a participé, le 23 décembre dans la province septentrionale de Bac Giang, à un exercice tactique de tir réel du 12e corps d'armée.Dans son discours prononcé lors de l’événement, Pham Minh Chinh a félicité les officiers et soldats du 12e corps d'armée et des autres forces armées participantes pour avoir mené à bien le contenu de l'exercice, garantissant la sécurité absolue des personnes et des armes, démontrant la maturité et la force intégrale de l’Armée populaire du Vietnam.Même s'il a été fondé récemment, le 12e corps d’armée a surmonté des difficultés pour accomplir avec succès toutes les tâches assignées, a-t-il constaté.Analysant la situation actuelle, le chef du gouvernement a demandé aux forces armées de continuer à mettre en œuvre les résolutions, stratégies et directives du Parti, de l'État, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense.Il a exigé d’améliorer la qualité de l'entraînement; de renforcer la recherche et l'application scientifiques et technologiques; d’accroître les capacités tactiques et de coordination; et de maîtriser les armes et équipements techniques, en particulier les armes et équipements modernes et ceux fabriqués et développés par l'armée vietnamienne.Il a souligné l'importance de promouvoir l’édification du Parti, le développement des bonnes relations avec le peuple, ainsi que la construction d'une défense nationale pour tous.Le Premier ministre a appelé à rationaliser l'éducation politique et idéologique et à renforcer la responsabilité, la volonté, la détermination et la loyauté des officiers et des soldats envers le Parti, la Patrie et le peuple.A l'occasion du 79e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre) et du 34e de la Journée de la Défense nationale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré espérer que l'Armée populaire du Vietnam promouvrait et valoriserait ses glorieuses traditions, en plus d'être toujours un soutien solide et fiable du Parti, de l'État et du peuple. -VNA