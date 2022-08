Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à la cérémonie. Photo: VNA



Binh Thuan (VNA) - Une cérémonie marquant le 30e anniversaire du rétablissement de la province de Binh Thuan (Centre) a eu lieu mardi 31 août au soir, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a applaudi les efforts et les réalisations de la province de Binh Thuan au cours des 30 années dernières. En particulier, son taux de pauvreté a été ramené à 1,15% en 2021 contre 32,4% en 1992.

Le Premier ministre a appelé Binh Thuan à se concentrer sur le développement de l’économie verte, à faire du tourisme un secteur économique clé, et à faire de la zone touristique nationale de Mui Ne une destination de premier plan dans la région.

La province est également invitée à favoriser le développement des énergies renouvelables pour devenir un pôle énergétique national.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime à la cérémonie. Photo: VNA



Pham Minh Chinh a en outre demandé à Binh Thuan d'élaborer rapidement son plan directeur pour la période 2021-2030 avec vision à l'horizon 2050, lequel devrait identifier clairement les opportunités exceptionnelles, les potentiels distincts, les avantages concurrentiels et les mesures conformes aux conditions de la province, afin de promouvoir le développement rapide et durable.

Le Premier ministre a également exhorté la province à veiller à assurer le progrès et l’équité sociaux et la stabilité politique, à renforcer la garantie de la défense, de la sécurité et de l'ordre social, et à promouvoir l’intégration internationale. -VNA