Paris (VNA) – Du Nord au Sud, le Vietnam tropical avec ses deltas du Fleuve Rouge et du Mékong, ses magnifiques paysages, la mosaïque de ses 54 ethnies et sa richesse biologique n’ont pas fini de séduire les voyagistes français réunis pour un séminaire sur le tourisme, jeudi 16 novembre à Paris, en France.

Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, lors du séminaire sur le tourisme, au Centre culturel du Vietnam en France, le 16 novembre. Photo: VNA Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, lors du séminaire sur le tourisme, au Centre culturel du Vietnam en France, le 16 novembre. Photo: VNA



Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, a donné le la de cet événement au Centre culturel du Vietnam en France, soulignant la nécessité de promouvoir les activités de promotion du tourisme vietnamien sur le marché français.

Ce séminaire vise à inviter les partenaires, les agences de voyages et les amis français habitués au tourisme vietnamien à présenter aux touristes français la terre et les hommes vietnamiens, les potentialités et les atouts, les produits touristiques et les nouveautés, ainsi que les politiques de soutien de l’Etat vietnamien à la relance du secteur, a-t-il déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le Vietnam accueille quelque 300.000 touristes français par an, un chiffre bien modeste au vu des attentes suscitées par les activités de coopération touristique, les documents de coopération touristique signés, les vols directs reliant leurs grandes villes opérés par Vietnam Airlines et Air France, l’exemption de visa pour les touristes français décidée en 2015 et, dernièrement, la prolongation de leur séjour au Vietnam à 45 jours à partir du 15 août 2023.

Le Vietnam ne peut que s’enorgueillir des destinations et des produits touristiques classés parmi les meilleurs au monde par les prestigieux sites tels que les World Travel Awards, TripAdvisor, Telegraph ou encore les médias CNN et BBC. En particulier, le Vietnam possède huit patrimoines culturels et naturels et 15 patrimoines culturels immatériels, neuf patrimoines documentaires et trois géoparcs mondiaux de l’UNESCO, a tenu à rappeler le directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Nguyên Trung Khanh.

Nul doute que les attractions touristiques du Vietnam ne laissent pas indifférents. De nombreuses agences de voyages, à l’instar de Asia Voyage, ont fait part de leur désir d’augmenter le nombre d’arrivées françaises au Vietnam, et ont formulé des recommandations pour aider le tourisme vietnamien à se développer plus fortement non seulement sur le marché français mais aussi sur le marché mondial.

Nous voulons présenter davantage le marché vietnamien en invitant les journalistes, les voyagistes professionnels et les partenaires de voyage à explorer de nouveaux itinéraires afin qu’ils puissent en savoir plus sur les identités très riches et diverses des peuples vietnamiens, sur des destinations et produits nouveaux qui se distinguent des autres en Indochine, a partagé le directeur général d’Asia Voyage, Guillaume Linton.



Dans le cadre du séminaire, le ministre Nguyên Van Hung et l’ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang et les représentants de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam ont assisté à la remise du protocole de coopération entre la filiale de Vietravel en France et Vietnam Airlines, et le protocole de coopération entre le Centre culturel du Vietnam en France et l’Association vietnamienne de promotion du tourisme culturel en France et en Europe.

Signature du protocole de coopération entre le Centre culturel du Vietnam en France et l’Association vietnamienne de promotion du tourisme culturel en France et en Europe. Photo: VNA



"Couleurs de la culture vietnamienne" en France



A l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques (1973-2023), des 10 ans de partenariat stratégique entre le Vietnam et la France (2013-2023), le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a organisé l’exposition: "Couleurs de la culture vietnamienne" en France sur le thème "Peintures sur soie et produits de l’artisanat traditionnel du Vietnam"



L’exposition présente 40 peintures d’artistes vietnamiens contemporains, près de 100 photos sur les patrimoines culturels du Vietnam reconnus par l’UNESCO et des produits de l’artisanat traditionnel du Vietnam pour présenter la culture, la vie et le peuple vietnamiens à travers la beauté de l’art et des peintures sur soie et produits de l’artisanat traditionnel



La peinture sur soie est un genre de peinture unique, propre au Vietnam. La différence réside dans son nom, qui n’est pas basé sur les matériaux de peinture, mais prend comme base le nom du matériau de fond de la peinture. Avec la peinture sur laque, la peinture sur soie du Vietnam est également célèbre pour sa position en tant qu’art qui représente l’interférence et l’acculturation réussies entre les valeurs artistiques orientales et occidentales.



Dans le contexte culturel et social du Vietnam de la fin des années 1920 et du début des années 1930, les peintures sur soie sont apparues et ont été façonnées comme le résultat inévitable de la rencontre entre les beaux-arts français et vietnamiens. Avec la distillation des réalisations artistiques d’Europe occidentale grâce à des professeurs français, les étudiants du Collège des Beaux-Arts d’Indochine ont construit notre peinture nationale un trait unique à travers les peintures sur soie, puis l’ont étendu pour conquérir le monde et divertir les publics de toutes les directions.



La collection est une démonstration assez complète des fraîches, nouveaux changements intervenus dans la peinture sur soie au cours des dix dernières années. C’est la diversité et la richesse des approches et des concepts esthétiques des peintures sur soie, dont de nombreux points marquants confirment la portée beaucoup plus large de la création de peintures sur soie à travers des thèmes et des usages de nouveaux matériaux, de nouvelles façons d’expression sans perdre sa beauté claire, romantique et lyrique.



Le Comité d’organisation espère que cette exposition contribuera à renforcer davantage l’amitié et la coopération culturelle et artistique entre les deux pays, et ce sera une opportunité pour les Français, la communauté vietnamienne en France et ceux qui aiment le Vietnam comprennent mieux le pays et le peuple vietnamien. – VNA