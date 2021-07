Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère de la Sécurité publique a détecté des signes d'intrusion illégale pour voler les informations sur le portail de délivrance des certificats d'identification de véhicule avec QR code, a déclaré le 29 juillet son porte-parole To An Xo.

Ce portail, baptisé Luong xanh (Route verte) et géré par la Direction des routes du Vietnam, n'est pas encore équipé d'un système de cyberdéfense et présente de graves failles de sécurité, a-t-il expliqué.

Ces derniers jours, le portail est surchargé en raison du grand nombre d'utilisateurs enregistrés. Le ministère de la Sécurité publique a demandé au Département de la cybersécurité, de la prévention et du contrôle de la criminalité de haute technologie de se coordonner avec d’autres unités compétentes de reprendre le fonctionnement du portail, a ajouté le général To An Xo.

Auparavant, la Direction des routes du Vietnam a signalé de nombreuses cyberattaques contre le portail à l’adresse http://luongxanh.drvn.gov.vn, causant des interruptions dans la délivrance des certifications aux véhicules et une grande frustration chez les entreprises et conducteurs. -VNA