Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la Fête des travailleurs - Accueillir le Nouveau printemps 2024 à Thanh Hoa. Photo : VNA



Thanh Hoa (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé le 28 janvier à la Fête des travailleurs - Accueillir le Nouveau printemps 2024 et offert des cadeaux aux représentants des familles bénéficiant des politiques, démunies et des travailleurs en situation difficile de la province de Thanh Hoa (Centre).

Le chef du gouvernement a demandé au Comité du Parti, à l’autorité locale, au Front de la Patrie, aux organisations politico-sociales et au système politique de Thanh Hoa de continuer à bien appliquer les options, les lignes directives, les politiques et les lois du Parti et de l’Etat, avec l’accent mis sur l’économie.

Il a souhaité que Thanh Hoa soutienne activement la construction de la ligne d’électricité de 500 kV, circuit 3 reliang Quang Trach (Quang Binh) à Pho Noi (Hung Yen) pour son achèvement selon le délai fixé.

Le Premier ministre a demandé à Thanh Hoa de se concentrer sur la construction d'un marché du travail stable et durable, le développement d’un système de sécurité sociale complet, inclusif et durable. En particulier, il faut prêter attention à la construction de logements pour les travailleurs et les personnes à faible revenu, garantir à tous un accès équitable aux infrastructures, aux services de santé, à l’éducation...



Pour les entreprises et les employeurs, Pham Minh Chinh a exigé une attention régulière à l'amélioration des conditions de travail et à la prise en charge des salaires et des primes pour les travailleurs et ouvriers.

Pham Minh Chinh et une délégation l’accompagnant dans l'espace culturel mémorial du Président Ho Chi Minh. Photo : VNA





Plus tôt dans la matinée, Pham Minh Chinh et une délégation l’accompagnant sont allés offrir de l'encens pour rendre hommage au Président Hô Chi Minh dans son espace culturel mémorial dans la ville de Thanh Hoa.



A l'occasion de l’approche du Têt traditionnel, il a rendu visite et a offert des cadeaux au soldat blessé Tran Van The, 68 ans, domicilié dans la ville de Lam Son, district de Tho Xuan et à la mère héroïque vietnamienne Bui Thi Nhi, 104 ans, ethnie Muong, dans la commune de Minh Son, district de Ngoc Lac. - VNA