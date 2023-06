Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté Hanoi dimanche 25 juin pour effectuer une visite officielle en Chine et assister jusqu’au 28 juin à la 14e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (FEM).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh quitte Hanoi pour une visite en Chine et la 14e Réunion annuelle des nouveaux champions du WEF. Photo: VNA

Son voyage s’effectue à l’invitation du Premier ministre chinois Li Qiang et du fondateur et président exécutif du FEM, Klaus Schwab.



Il est accompagné de nombreux responsables de différents ministères et agences, dont le ministre de la Défense Phan Van Giang, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung et le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên.



Il s’agit de la première visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh et de la première d’un chef de gouvernement vietnamien en Chine depuis sept ans. C’est également la première fois que les principaux dirigeants des deux pays se rencontrent en personne après que la Chine a complété la direction de l’État pour le nouveau mandat.



Son voyage se déroule dans le contexte où le partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays suit une tendance en développement avec de nombreux résultats positifs. En particulier, la visite officielle en Chine du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong en octobre 2022 a donné un nouvel élan fort aux relations bilatérales.



Le Vietnam et la Chine jouissent d’une forte confiance politique, ainsi que d’un partenariat économique, commercial et d’investissement croissant. Le Vietnam est actuellement le quatrième partenaire commercial de la Chine, avec un commerce bilatéral atteignant 175 milliards de dollars en 2022, représentant un quart du commerce total de la Chine avec les pays membres de l’ASEAN.



La coopération entre le Vietnam et le FEM se développe également. Le FEM et le professeur Klaus Schwab attachent personnellement une grande importance au rôle et à la position du Vietnam. Les deux parties ont coopéré sur les consultations macro-politiques, la réduction des déchets plastiques, la promotion de l’agriculture durable, la réduction de l’écart de compétences de la main-d’œuvre et l’accélération de la transformation numérique.



La coopération du Vietnam avec le FEM à travers des programmes et des projets et la participation aux réunions du FEM ainsi que l’accueil d’un certain nombre d’événements du forum ont aidé le pays à attirer davantage d’investissements, à promouvoir l’image du pays, à favoriser sa coopération avec de nombreuses entreprises mondiales et à se tenir au courant des nouvelles tendances et pratiques avancées de gouvernance du développement. – VNA