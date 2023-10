Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la conférence nationale sur le bilan des efforts contre l’épidémie, le 29 octobre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 29 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité national de direction pour la prévention et le contrôle du COVID-19, a présidé la conférence nationale sur le bilan des efforts contre l’épidémie.



Des dirigeants des 63 provinces et grandes villes du pays y ont participé par visioconférence.



Les participants ont estimé qu'à ce jour, l'épidémie était maîtrisée dans tout le pays et que les gens soutenaient les directives et politiques du Parti et de l'État en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie.



Les résultats obtenus dans la prévention et le contrôle du COVID-19 ont apporté une contribution importante et créé des conditions favorables à la reprise socio-économique dans la plupart des secteurs, ont-ils souligné.



Angela Pratt, représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Vietnam, a hautement apprécié les résultats du pays en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19. Selon elle, la réponse du Vietnam à l’épidémie était devenue un modèle pour de nombreux pays.

Angela Pratt, représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Vietnam, présente à la conférence. Photo: VNA





Lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a mis en évidence les résultats et les leçons tirées des efforts contre le COVID-19.



Le Premier ministre a affirmé que le succès dans la prévention et la lutte contre la pandémie de COVID-19 était dû au leadership opportun du Parti, à la direction ferme du gouvernement, au soutien du président de la République et de l’Assemblée nationale, à la collaboration du Front de la Patrie, à l’engagement des autorités de tous niveaux, à la confiance et à la participation de la population et des entreprises, ainsi qu’à l’aide des amis internationaux.



Le Premier ministre a affirmé que le Parti, l'État et le peuple appréciaient hautement toutes les contributions des agents de santé et d’autres forces de première ligne. Il a également remercié les peuples, les gouvernements d’autres pays et les organisations internationales pour leurs assistances au Vietnam durant la lutte contre le COVID-19.



Pour les mois à venir, le Premier ministre a demandé aux organes compétents de continuer d'améliorer les politiques et mécanismes pour pouvoir répondre en temps opportun aux exigences en matière de prévention et de lutte contre les maladies. Il a également insisté sur la nécessité d’améliorer la formation du personnel médical, de renforcer les recherches médicales et l’application de technologies dans le secteur de la santé...



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également ordonné aux ministères, aux autres organes compétents et aux localités de continuer à stabiliser la vie des gens, en particulier de ceux qui souffrent des conséquences et des impacts de la pandémie, notamment des orphelins.



Le Premier ministre a déclaré que le Comité national de direction pour la prévention et le contrôle du COVID-19 et les comités directeurs à tous les niveaux avaient accompli avec succès les missions assignées par le Parti, l'État et le peuple, et avaient achevé leur travail.-VNA