Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité national sur la transformation numérique a présidé le 12 juillet à Hanoï la 6e réunion du Comité et la Conférence de bilan des activités du premier semestre et de mise en œuvre des tâches pour la seconde concernant la transformation numérique nationale et le Projet gouvernemental de développement de l'application des données sur la population, l'identification et l'authentification électronique au service de la transformation numérique nationale pour la période 2022 - 2025, avec une vision à l'horizon 2030 (Projet 06).Lors de la conférence, organisée en ligne et en présentiel, les délégués ont évalué la situation, les résultats obtenus dans la transformation numérique nationale et la mise en œuvre du Projet 06, en analysant les lacunes, les limites, les faiblesses, les obstacles, les barrières, les goulots d'étranglement... En particulier, les délégués ont partagé des expériences, des précieuses leçons et des solutions spécifiques dans la mise en œuvre de la transformation numérique nationale et proposé des solutions innovantes pour le futur.S'exprimant à la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a constaté que la transformation numérique nationale et la mise en œuvre du Projet 06 obtenaient des résultats positifs. L'économie numérique, les infrastructures numériques, les plate-formes numériques continuent de se développer. Le travail d'assurer la sécurité et la sûreté des systèmes d'information, des bases de données et la protection des données personnelles sont concernés et ciblés. Des ressources pour la transformation numérique sont investies. La transformation numérique contribue à la croissance économique, favorise l'industrialisation et la modernisation du pays.Dans les temps à venir, le Premier ministre a exigé de sensibiliser à la transformation numérique ; de se concentrer sur la mise en œuvre des tâches ciblées et clés, avec la priorité donnée à quatre contenus : développement des bases de données ; promotion des services publics en ligne ; développement des infrastructures et des plate-formes numériques ; et garantie de la sécurité du réseau, de la sécurité des informations.Il faut mobiliser des ressources et la participation de l'ensemble du système politique, des personnes et des entreprises pour mettre en œuvre quatre contenus mentionnés; se concentrer sur l'investissement dans les ressources financières et humaines pour la transformation numérique ; renforcer les institutions pour éliminer les goulots d'étranglement et promouvoir le développement.Le chef du gouvernement a également ordonné de continuer à améliorer l'efficacité de la mise en œuvre des services publics en ligne afin de créer les conditions les plus favorables aux personnes et aux entreprises. Les ministères, les secteurs et les localités doivent promouvoir l'application des bases de données nationales sur la population, en combinaison avec les bases de données nationales et les bases de données spécialisées.Enfin, Pham Minh Chinh a demandé d’assurer de la sécurité et de la sûreté des systèmes d'information, des bases de données et la protection des données personnelles ; de mobiliser des ressources pour la transformation numérique nationale et la mise en œuvre du Projet 06 ; de renforcer la coopération internationale ; de connecter avec le système d'information des citoyens des pays de l'ASEAN et d’autres pays ; et de promouvoir la communication pour créer un consensus social dans la transformation numérique. - VNA