Le Premier ministre Pham Minh et son homologue japonais Kishida Fumio. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - A l'occasion de sa participation au 43e Sommet de l'ASEAN et aux réunions connexes à Jakarta, en Indonésie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 6 septembre son homologue japonais Kishida Fumio pour discuter des relations bilatérales.



Le Premier ministre Kishida Fumio a déclaré que le Japon travaillait activement avec le Vietnam pour bien préparer les prochaines visites de haut niveau entre les deux pays, notamment en 2023 à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.



Le dirigeant japonais a émis son souhait que les deux parties travaillent en étroite collaboration pour porter les relations Vietnam-Japon à une nouvelle hauteur.



De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré se réjouir des développements substantiels de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines.



Afin d'approfondir la coopération économique et commerciale bilatérale, le chef du gouvernement vietnamien a demandé au Japon de collaborer pour mettre en oeuvre de façon efficace les projets de coopération économique. Il a également proposé au Japon d’étudier la possibilité d'aider le Vietnam à développer des projets ferroviaires à grande vitesse Nord-Sud et des chemins de fer urbains à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.



Pham Minh Chinh a par ailleurs souhaité que le gouvernement japonais continue de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne sur son sol.-VNA