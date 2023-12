Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu jeudi 14 décembre à Hanoi le vice-président sud-africain Paul Mashatile, en visite officielle du 12 au 15 décembre au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) serre la main du vice-président sud-africain Paul Mashatile, à Hanoi, le 14 décembre. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à la coopération et à l’amitié traditionnelles avec l’Afrique du Sud, qu’il considérait comme l’un de ses principaux partenaires en Afrique.

Saluant l’importance de la visite du dirigeant sud-africain, il a noté que l’Afrique du Sud était actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Afrique, avec un commerce bilatéral s’élevant en moyenne à 1,2 milliard de dollars par an.

Les entreprises sud-africaines ont investi 620.000 dollars au Vietnam, tandis que les investissements vietnamiens en Afrique du Sud totalisent jusqu’à présent environ 8,16 millions de dollars.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié le rôle de l’Afrique du Sud dans les forums régionaux et internationaux et lui a demandé de servir de pont pour la coopération entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Union africaine ainsi que les communautés économiques régionales.

Pour sa part, le Vietnam est prêt à aider l’Afrique du Sud à développer ses relations avec l’ASEAN de manière efficace et substantielle dans les temps à venir, a-t-il ajouté.

Le vice-président Paul Mashatile a informé le Premier ministre Pham Minh Chinh de certaines questions sur lesquelles les deux parties sont parvenues à un consensus élevé lors de son entretien avec la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân.

Au cours de la visite, des responsables des ministères et secteurs sud-africains ont également eu des séances de travail avec leurs homologues vietnamiens pour discuter des orientations concrètes de la coopération, a-t-il fait savoir.

Il a également indiqué avoir rencontré des entreprises remarquables des deux pays opérant dans les domaines des véhicules électriques, des télécommunications, des produits pharmaceutiques, de l’agriculture et des matériaux de construction.



Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction face aux progrès marqués dans les relations entre les deux pays. Ils ont convenu que sur la base des résultats obtenus au cours des 30 dernières années de relations diplomatiques, le Vietnam et l’Afrique du Sud continueront à rechercher de nouvelles orientations, méthodes et impulsions pour renforcer davantage les relations bilatérales au cours des 30 prochaines années.



Parlant des liens économiques et commerciaux, le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que les deux parties devraient continuer à perfectionner les corridors juridiques pour créer la sécurité et la confiance afin d’encourager leurs entreprises à investir dans les domaines d’intérêt commun.



Les deux parties devraient également fournir des conditions optimales pour que leurs produits puissent entrer sur leurs marchés respectifs, notamment en négociant et en signant un accord de coopération dans le secteur minier, pour lequel les deux pays ont un grand potentiel et qui est également important dans la période actuelle.



Le chef du gouvernement vietnamien a également suggéré que la coopération soit élargie dans les domaines de la transformation numérique, de la croissance verte, de l’octroi de bourses aux étudiants et de l’octroi de visas aux citoyens des deux pays.



Les deux dirigeants ont convenu de renforcer le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et de partager leurs expériences dans la mobilisation de ressources financières pour le développement d’un écosystème et de services industriels liés aux énergies renouvelables, le transport et le stockage de l’énergie, l’utilisation efficace de l’énergie, la transition énergétique verte et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports.



Le vice-président Paul Mashatile a exprimé sa joie de sa visite fructueuse, affirmant qu’il espère que davantage de visites mutuelles seront organisées dans les temps à venir. – VNA