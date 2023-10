Lors de la rencontre. Photo : VNA

Hanoï, 16 octobre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 16 octobre à Hanoï le président de de la Douma russe, Viatcheslav Victorovitch Volodin.Les deux dirigeants ont échangé des informations sur la situation socio-économique de leurs pays respectifs. Ils ont reconnu les divers défis auxquels les deux pays sont confrontés dans la situation actuelle et ont noté que les relations bilatérales ont continué de progresser positivement dans tous les secteurs, notamment l'échange de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux.Pham Minh Chinh a souligné que le gouvernement et le peuple vietnamiens accordent une grande valeur au partenariat stratégique intégral et à l'amitié profondément enracinée entre le Vietnam et la Russie, qui ont été cultivés et développés par leurs dirigeants et leur peuple au cours des sept dernières décennies.Le Vietnam souhaite renforcer davantage la coopération avec la Russie dans divers domaines, tant au niveau bilatéral que multilatéral, pour le bénéfice mutuel des deux parties et pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde, a-t-il affirmé.Pour sa part, Viatcheslav Victorovitch Volodine a hautement apprécié le rôle et la position de plus en plus importants du Vietnam dans la région et dans le monde, et a affirmé que ce pays d'Asie du Sud-Est est l'un des partenaires prioritaires de la Russie dans la région Asie-Pacifique.Le Premier ministre vietnamien a estimé que les relations économiques et commerciales bilatérales avaient tendance à connaître un ralentissement pour de nombreuses raisons objectives. Bien qu’il y ait des signes de reprise, les liens ne sont pas encore à la hauteur de la demande et du potentiel des deux parties.L'hôte et l'invité ont convenu d'échanger activement des informations pour surmonter les défis et créer des conditions favorables pour l'accès des produits vietnamiens au marché russe. Ils ont également discuté du potentiel de nouveaux domaines de coopération, tels que la transformation numérique, l'énergie verte et le développement des infrastructures.Ils ont également salué l'ouverture d'une route aérienne directe entre Hanoï et Irkoutsk en juin de cette année et la récente signature d'un protocole modifiant les accords gouvernementaux sur la coopération pétrolière et gazière au début du mois.Viatcheslav Victorovitch Volodine a approuvé les propositions de Pham Minh Chinh sur la promotion de la coopération bilatérale, affirmant que la Douma d'Etat de la Fédération de Russie, en tant qu'organe législatif, soutenait pleinement le renforcement de la collaboration entre les deux pays dans tous les domaines pour le bénéfice de leur peuple.Les deux dirigeants ont salué la coopération des deux pays dans le cadre multilatéral, notamment au sein des Nations Unies, du forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et du mécanisme de coopération ASEAN-Russie. Ils ont affirmé que les deux pays maintiendraient une coordination étroite au sein des forums et organisations internationaux, continueraient à soutenir le multilatéralisme et à résoudre les différends par des moyens pacifiques fondés sur le droit international.Pham Minh Chinh a également hautement apprécié la partie russe, y compris l'Assemblée fédérale, pour avoir créé des conditions favorables permettant à la communauté vietnamienne de vivre, d'étudier et de travailler de manière stable en Russie . Il a appelé les autorités russes à continuer d'aider la communauté vietnamienne en Russie à promouvoir son rôle de pont reliant les deux peuples, contribuant ainsi à promouvoir le partenariat stratégique global entre les deux pays.A cette occasion, Pham Minh Chinh a demandé à Viatcheslav Victorovitch Volodine de transmettre ses salutations au Premier ministre russe Mikhaïl Mishustin.- VNA