Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) reçoit son ancien homologue japonais Suga Yoshihide. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – A l'occasion de sa participation au Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon et aux activités bilatérales au Japon, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 18 décembre à Tokyo, son ancien homologue japonais Suga Yoshihide, conseiller de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon-Vietnam.Le Premier ministre Pham Minh Chinh lui a proposé de continuer de soutenir et de contribuer à la concrétisation du partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde entre le Vietnam et le Japon via des programmes et projets spécifiques.Le dirigeant vietnamien a suggéré de multiplier les échanges de délégation de tous niveaux, de renforcer les liens économiques, la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce, l’investissement, la diversification des chaînes d’approvisionnement, l’industrie auxiliaire, la culture, le tourisme..., et de les élargir dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, l'innovation, la réponse au changement climatique, la transition énergétique, la transformation verte, l'économie circulaire, l'économie du partage...Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également proposé à Suga Yoshihide d’encourager la partie japon aise à accorder au Vietnam des aides publiques au développement (APD) de nouvelle génération selon des procédures plus simples et plus flexibles ainsi qu’à progresser vers une exemption de visa pour les citoyens vietnamiens entrant au Japon.De son côté, l’ancien Premier ministre japonais a souligné qu'outre la coopération économique, les deux pays devaient se coordonner pour surmonter les défis sociaux et se développer de manière durable.Il a affirmé sa volonté de continuer à accompagner et à coopérer étroitement avec le Vietnam pour resserrer l’amitié entre les deux pays et promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans le commerce, l’investissement et le travail.Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu son homologue singapourien Lee Hsien Loong.Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir la mise en œuvre des accords de haut niveau et de discuter prochainement des modalités pour porter les relations Vietnam-Singapour au niveau d'un partenariat stratégique intégral.Ils sont également convenus de concrétiser prochainement le partenariat établi entre l'économie verte et l'économie numérique, d’étendre le réseau de parcs industriels VSIP dans des localités reculées du Vietnam et d’encourager la conversion des parcs VSIP traditionnels en parcs industriels énergétiques intégrés (VSEP) intelligents, verts et base carbone. -VNA