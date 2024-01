Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte des ouvrages clés de Hai Duong. Photo : VNA



Hai Duong (VNA) - Poursuivant sa tournée dans la province de Hai Duong (Nord), le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé le 10 janvier inspecter et écouter des rapports sur des ouvrages et des projets clés dans la province, dont le projet de rénovation et d'amélioration de la route nationale 37 du tronçon traversant le site des reliques de Con Son - Kiep Bac, le projet de zone écotouristique du lac Thanh Long dans le vestige de Con Son - Kiep Bac...

La route nationale 37 est l'axe de circulation reliant les provinces de Bac Giang, Thai Nguyen, Lang Son... à Hai Phong, au port maritime de Quang Ninh et vice versa, les provinces de Hai Duong, Quang Ninh, Hai Phong, Thai Binh à la porte frontalière de Lang Son.



Le projet de rénovation et d'amélioration de la route nationale 37 du tronçon traversant le site des reliques de Con Son - Kiep Bac a été confié par le Premier ministre au ministère du Plan et de l'Investissement, en coordination avec le ministère des Transports, le ministère des Finances et le Comité populaire de Hai Duong pour sa mise en oeuvre.



Selon le plan d'investissement proposé, la longueur totale du tronçon est de plus de 12 km et le coût d'investissement estimé à 2 297 milliards de dongs.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité la province à mettre en œuvre de manière proactive ce projet qui revêt une signification importante dans la connexion des trois provinces de Bac Giang, Hai Duong, Quang Ninh et des liens régionaux.

La zone écotouristique du lac Thanh Long couvre une superficie d'environ 1 568 hectares, située dans les communes de Le Loi et de Hung Dao, ville de Chi Linh et adjacente à la province de Bac Giang. Le projet de la zone comprend la protection de l'environnement écologique, la restauration des reliques historiques, le développement des zones touristiques intégrées...

Selon le Premier ministre, la mise en œuvre de ce projet contribuera à consolider, promouvoir et exploiter la valeur du site des reliques de Con Son - Kiep Bac, ainsi que du complexe paysager "Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son-Kiep Bac" qui est en cours de proposition d'inscription au patrimoine mondial.



Le chef du gouvernement a demandé à Hai Duong de se coordonner avec les agences compétentes pour continuer à perfectionner la planification, à calculer et à mobiliser les ressources pour sa mise en œuvre. è VNA