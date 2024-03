Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse Lê Thi Bich Trân et une délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Hanoï le 4 mars dans la matinée pour participer au Sommet spécial ASEAN-Australie pour fêter le 50e anniversaire des relations ASEAN-Australie et effectuer des visites officielles en Australie et en Nouvelle-Zélande du 5 au 11 mars.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

La tournée du Premier ministre en Australie et en Nouvelle-Zélande se fait à l’invitation de son homologue australien Anthony Albanese et de son homologue néo-zélandais Christopher Luxon.

Le Premier ministre et son épouse sont accompagnés du ministre, président du Bureau gouvernemental Tran Van Son, du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, du ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung, du ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien, du ministre de l’Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan, du ministre de l'Éducation et de la Formation Nguyen Kim Son, du ministre des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat, de la ministère de la santé Dao Hong Lam, et de la gouverneure de la Banque d'État du Vietnam Nguyen Thi Hong, du président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Phan Van Mai, du vice-ministre de la Défense Hoang Xuan Chien, du vice-ministre Sécurité publique, le général de corps d’armée Luong Tam Quang, et d’autres.

Le sommet spécial commémorant les 50 ans des relations ASEAN-Australie a pour thème « Partenariat pour l'avenir », est organisé dans le contexte de la coopération dynamique entre l'ASEAN et l'Australie dans de nombreux domaines. L’événement est l'occasion pour les deux parties de passer en revue les relations au cours de 50 dernières années et d’échanger des mesures visant à promouvoir un développement réel et efficace des relations, conformément au cadre du partenariat stratégique intégral établi en 2019-2021.



A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh effectuera des visites officielles en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il s'agit de la première visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie et en Nouvelle-Zélande dans ses nouvelles fonctions, et de la première visite du Premier ministre dans ces deux pays après plus de sept ans.



Les visites contribuent à renforcer la confiance politique, à approfondir la coopération multiforme, à concrétiser plus efficacement les relations entre le Vietnam et l'Australie et le Vietnam et la Nouvelle-Zélande dans tous les domaines : politique, diplomatie, sécurité, défense, économie, commerce, investissement, Aide publique pour le développement, éducation, formation, culture, tourisme, travail...



Le voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie et en Nouvelle-Zélande continue de mettre en œuvre activement la politique étrangère du 13e Congrès du Parti, la conclusion 59-KL/TW du Bureau politique sur l'orientation pour lz participation à l'ASEAN jusqu'en 2030 et la directive 25-CT/TW du le Secrétariat sur la promotion et le renforcement des relations extérieures multilatérales jusqu'en 2030.- VNA