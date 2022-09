Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère de la Défense de travailler en étroite collaboration avec d’autres ministères, les agences et les localités pour revoir l'application des réglementations légales relatives au règlement des conséquences des bombes et des mines après la guerre.

Photo : VNA

Si nécessaire, le ministère de la Défense a été chargé de s'associer au ministère de la Justice et à d'autres ministères et organismes compétents pour rédiger une ordonnance visant à surmonter les conséquences des bombes, des mines et des munitions non explosées (UXO) datant de la guerre au Vietnam à soumettre au gouvernement pour examen.

Actuellement, le Vietnam recense encore plus de 17% de sa superficie contaminée par des bombes, des mines et des munitions non explosées.

Entre 2010 et 2020, depuis la mise en œuvre du Programme d'action national pour le règlement des conséquences des bombes et mines laissées par la guerre (Programme 504), le Vietnam a déminé près de 500.000 hectares de terres contaminées et détruit des centaines de milliers de bombes, de mines et de munitions non explosées.

Plus de 5.000 victimes de bombes et de mines et d'autres personnes touchées par les conséquences laissées par la guerre reçoivent des assistances médicales et des formations professionnelles, d'un montant de plus de 50 milliards de dongs (2,17 millions de dollars). Des centaines de milliers de personnes, en particulier des enfants et des personnes vivant dans des zones contaminées par des bombes et des mines, ont accès à des méthodes de prévention des accidents liés aux bombes et aux mines. Le nombre d'accidents de bombes et de mines a considérablement diminué dans de nombreuses localités ces dernières années.

Le Vietnam a également intensifié la mobilisation des ressources sociales et appelle le soutien des donateurs internationaux. De nombreux projets visant à surmonter les conséquences des bombes et des mines laissées par la guerre, menés par les États-Unis, le Japon, la République de Corée, le Royaume-Uni, la Norvège, l'Allemagne, l'Australie, la Russie... et des organisations internationales comme l'Organisation des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)...ont mené à bien.

Au cours de la période 2010-2020, le financement total pour le déminage s'élève à plus de 12.000 milliards de dong, dont plus de 10.000 milliards de dong du budget national et plus de 2.000 milliards de dong d'aide publique au développement (APD) étrangère.- VNA