Des clients effectuent des transactions dans une boutique de la société Bao Tin Minh Chau. Photo: VNA Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de signer la directive N° 1426/CĐ-TTg sur la gestion du marché domestique de l’or.

Ces derniers jours, les marchés mondial et national de l’or ont connu des évolutions compliquées, les prix nationaux de l’or fluctuant fortement, ce qui provoque un impact négatif sur la sécurité des marchés financier et monétaire et l'option sociale.

Afin de développer le marché de l'or de manière sûre, saine, efficace et durable, le Premier ministre a exhorté la Banque d'État du Vietnam à surveiller de près l'évolution des prix de l'or au niveau mondial et national et à déployer rapidement des solutions pour stabiliser le marché de l'or.

Le Premier ministre a demandé d'intensifier l'inspection, l'examen et la surveillance minutieux et complets du marché de l'or et des activités des entreprises aurifères et d'autres parties prenantes, afin de découvrir les failles et de traiter les violations.

Il a également demandé de dresser d’ici janvier 2024 un bilan sur la mise en œuvre du décret N° 24/2012/ND-CP du 3 avril 2012 du gouvernement sur la gestion du commerce de l'or, proposant des modifications et compléments des règlements en vigueur et garantissant l’efficacité des moyens de gestion de l’Etat à l’égard du marché de l’or

Outre l'examen de la situation du marché intérieur et de la gestion étatique du marché, le chef du gouvernement a également demandé la révision du cadre juridique concernant la gestion du marché de l'or ainsi que les activités commerciales des lingots d'or et des bijoux.

Le Premier ministre a ordonné de renforcer la sensibilisation sur les politiques et directives de gestion financière, monétaire, des changes et du marché de l'or pour consolider la croyance dans la valeur du dong vietnamien et créer un consensus social.

Le matin du 28 décembre, le prix de l'or ne s'est pas refroidi et continue d’être coté à près de la barre des 80 millions de dongs/taël.

Concrètement, à Hanoï, le groupe DOJI Gold & Gems a coté les prix d’achat et de vente de l’or SJC à respectivement 78 millions de dôngs et 79,8 millions de dôngs par tael, soit une hausse respective de 200.000 dôngs et 300.000 dôngs par tael par rapport à la séance de clôture du 27 décembre.

Bagues en or exposés dans un boutique de la société Bao Tin Minh Chau. Photo: VNA De même, Phu Quy Jewelry Group a également indiqué son prix d’achat de l’or SJC à 78,2 millions de dôngs par tael et son prix de vente à 79,8 millions de dôngs par tael, en hausse de 500.000 dôngs par tael.

La Compagnie de joaillerie de Sài Gon (SJC) a coté le prix de l'or SJC entre 78,3 et 79,82 millions de dongs/taël (achat - vente), en baisse de 500.000 dongs/taël du côté d’achat et de 300.000 dongs/taël du côté de vente par rapport à la séance de transaction précédente.

Clôturant la séance de transaction du 27 décembre, le cours mondial de l'or s’est établi à 2.077,01 dollars/once. -VNA