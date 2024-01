Le Trung Chinh, président du Comité populaire et chef du Comité de sécurité routière de la ville de Da Nang, rend visite à un patient. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient de publier la dépêche officielle No 07/CD-TTg sur le règlement des conséquences d'un accident de la route particulièrement grave dans la ville de Da Nang (Centrre).

Selon un rapport rapide du ministère de la Sécurité publique, à 00h30 le 23 janvier 2024, au km36 400 de la route La Son - Hoa Lien, commune Hoa Bac, district Hoa Vang, ville de Da Nang, le bus immatriculé 47B-010.67 a plongé dans l’abîme, ce faisant deux morts et de nombreuses autres blessés.

Immédiatement après avoir reçu des informations sur l'accident, le Premier ministre a ordonné d'adresser des sympathies et des sincères condoléances aux familles des décédées, de rendre visite aux blessées et de demander à la Police et aux dirigeants de Da Nang d’être présents sur place pour diriger le règlement des conséquences de l’accident.

Le Premier ministre a demandé aux agences et unités fonctionnelles de la ville de mobiliser de personnel médical, de médicaments et de fournitures médicales pour soigner les blessées ; de la Police de Da Nang et d’autres unités compétentes d’enquêter de toute urgence pour clarifier la cause et traiter strictement toutes les violations provoquant de cet accident ; et de renforcer l'organisation du trafic pour améliorer la sécurité sur la route La Son - Hoa Lien. - VNA