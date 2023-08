Le Premier ministre a accordé à l'internat d’ethnies minoritaires Tu Mo Rong un don d'une valeur d’un milliard de dong. Photo : VNA

Kon Tum (VNA) - Au cours de sa tournée de travail dans la province de Kon Tum (Hauts Plateau du Centre), dans la matinée du 19 août, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité l'internat d’ethnies minoritaires Tu Mo Rong dans la commune de Dak Ha, district de Tu Mo Rong et inspecté les travaux de préparation de la rentrée scolaire 2023- 2024 de la province.



Selon le directeur du service de l'Education et de la Formation de la province de Kon Tum, pour l'année scolaire 2023-2024, la province compte plus de 160 000 élèves, dont près de 100 000 issus de minorités ethniques, et plus de 11 000 cadres et enseignants. Actuellement, la province se prépare activement à la nouvelle année scolaire en termes de matériel et de personnel.



Le directeur de l'internat d’ethnies minoritaires Tu Mo Rong a déclaré que l'école avait été créée en 2006. Au cours de l'année scolaire 2022-2023, l'école comptait 12 classes avec 402 élèves, pour la plupart d’ethnie Xo Dang.



S'exprimant à l’internat, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que Kon Tum était une province montagneuse frontalière du Laos et du Cambodge. La province a, à la fois, des avantages et de nombreuses difficultés.

Le Premier ministre Pham Minh Chinhn rencontre des enseignants de l'internat d’ethnies minoritaires Tu Mo Rong. Photo : VNA



Le Premier ministre a demandé à la province, pour cette année scolaire 2023-2024, de continuer à bien mettre en œuvre les mécanismes et les politiques du Parti et de l'État en matière d'éducation et de formation. La province doit se concentrer sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, sur la préparation de suffisamment de manuels pour les élèves, sur la restructuration du contingent d’enseignants, sur la construction d’écoles adaptées à la situation de la province.



Le chef du gouvernement a aussi demandé aux élèves de faire des efforts pour se former afin de devenir des citoyens utiles à leur famille et à la société.



Il a demandé aux Comités du Parti et aux autorités locales de prêter attention et de prendre soin des installations des écoles, en particulier des internats pour les ethnies minoritaires. Il a souhaité que l’année scolaire 2023-2024, le secteur de l’éducation et de la formation de la province de Kon Tum et l'internat d’ethnies minoritaires Tu Mo Rong obtiennent des résultats supérieurs à ceux de l'année scolaire précédente.



A cette occasion, le Premier ministre a accordé à l'internat d’ethnies minoritaires Tu Mo Rong une somme d'un milliard de dongs pour installer des équipements scolaires, moderniser ses salles de classe, ses cantines, ses toilettes... - VNA