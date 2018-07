Ha Tinh, 20 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a inspecté le 20 juillet le processus de traitement et de fabrication des eaux usées à la SARL de sidérurgie Hung Nghiep Formosa Ha Tinh (FHS), près d'un an après sa visite en 2017.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc inspecte la protection de l'environnement de l'aciérie Formosa Ha Tinh. Photo/VNA

Il a visité la zone de traitement des eaux usées, le bureau de contrôle de la qualité des eaux usées, les unités de raffinage d'acier et le quai Formosa et a vérifié la transmission des données des stations biologiques et lacustres automatiques au service provincial des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Lors d'une séance de travail avec les dirigeants de Formose et les ministères et agences de la province centrale de Ha Tinh, le Premier ministre a indiqué que sa visite visait également à assurer la stabilité des fours N°1 et N° 2 avec 7 millions de tonnes d'acier dans un proche avenir.

Il a félicité Hung Nghiep Formosa Ha Tinh pour avoir réparé 52 des 53 défauts sous la supervision ouverte et transparente, en construisant des maisons pour les travailleurs et en accordant des bourses aux étudiants.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam offre tout le soutien possible aux investisseurs nationaux et étrangers pour faire des affaires dans le pays, ajoutant que le gouvernement vietnamien protège les droits et intérêts légitimes des investisseurs conformément à la loi et à leurs responsabilités envers le gouvernement et le peuple vietnamiens.

Le chef du gouvernement a salué Formose pour la construction d'une infrastructure technique de plus de 11 milliards de dollars au Vietnam, ce qui en fait le plus grand projet à capitaux étrangers du pays, générant des emplois pour plus de 12.000 travailleurs et apportant une contribution importante au budget local.

Rappelant les graves impacts sur l'environnement marin de l'incident survenu il y a deux ans dans les provinces centrales, il a demandé à Formosa de tirer ses leçons et d'éviter de commettre à nouveau l'erreur, ajoutant qu'il s'agit d'une exigence stricte de l'Etat vietnamien.

Le Premier ministre a hautement apprécié les efforts des ministères, des secteurs, des localités et des scientifiques de la province d’Ha Tinh et de Formose pour surmonter l'incident du milieu marin dans la région centrale du pays.

Le chef du gouvernement a proposé à l’aciérie d’opter pour une méthode de refroidissement à sec au lieu du refroidissement humide actuel.

Il faut veiller à ce que la production d’acier respecte les normes vietnamiennes, mais aussi européennes et japonaises en matière de protection de l’environnement, a déclaré Nguyên Xuân Phuc.

Enfin, le Premier ministre a profité de son séjour dans la province de Hà Tinh pour aller se recueillir au mémorial de Hà Huy Tâp, le troisième secrétaire général du Parti communiste vietnamien.- VNA