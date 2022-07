Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la troisième réunion du Comité national de direction de la mise en œuvre des engagements pris par le Vietnam lors de la COP26. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité national de direction de la mise en œuvre des engagements pris par le Vietnam lors de la COP26, a indiqué les pistes pour réaliser les engagements du Vietnam, lors de sa 3e réunion tenue jeudi 14 juillet à Hanoi.

Lors de la COP26, le Vietnam s’est engagé à atténuer des émissions de gaz à effet de serre dans le but d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.

En vue d’y parvenir, le chef du gouvernement a indiqué que l’adaptation au changement climatique et la mise en œuvre de l'objectif d'émission nette "zéro" sont premièrement une opportunité pour le développement durable, une priorité dans les décisions de développement, les normes éthiques de tous les niveaux, secteurs et entreprises et les personnes.

Deuxièmement, la réponse au changement climatique doit se faire selon les principes de justice et d'équité, se baser sur des politiques et des lois, les sciences et les technologies, la promotion des ressources internes et la coopération internationale.

Troisièmement, la réponse au changement climatique est la responsabilité et l'obligation de l'ensemble du système politique et de l'ensemble de la société, ainsi que la responsabilité, l’obligation et l'intérêt de tous les citoyens.

Quatrièmement, déployer des solutions urgentes et clés pour réduire la vulnérabilité et renforcer la résilience aux impacts du changement climatique ; donner la plus haute priorité pour assurer la sécurité et les moyens de subsistance des habitants vivant dans les zones de risque ; se concentrer sur le développement d'infrastructures pour répondre au changement climatique et à la transition énergétique en fonction du potentiel et des atouts des régions.

Cinquièmement, concentrer les ressources sur la réponse au changement climatique, développer les mécanismes financiers et les marchés du carbone, promouvoir les ressources de l'État comme levier pour attirer les ressources des organisations, des entreprises et des individus, les ressources internationales sur la base de l'égalité, de la coopération et du bénéfice mutuel.

Sixièmement, mettre en œuvre des solutions pour répondre au changement climatique, contribuer à la construction d'une économie de plus en plus indépendante et autonome associée à une intégration internationale poussée et efficace ; maintenir la stabilité macroéconomique, maîtriser l'inflation et assurer les grands équilibres de l'économie, y compris un grand équilibre énergétique.

Les délégués à cette réunion. Photo: VNA



Le Premier ministre a également demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de continuer d'examiner et de proposer des solutions pour lever rapidement les difficultés et les obstacles dans la gestion afin de répondre au changement climatique et de favoriser la transition verte.

L'une des tâches immédiates importantes sur lesquelles le Premier ministre a insisté est de se concentrer sur le développement de l'industrie de la conversion d’énergie, la recherche de technologies de la conversion d'énergie, la promotion de la production d'équipements au pays.

Il faut combiner la force nationale, la force de l'économie vietnamienne avec la tendance de développement de l'époque et de la technologie, définir une stratégie pour le Vietnam pour développer de nouvelles technologies énergétiques, a conclu Pham Minh Chinh. -VNA