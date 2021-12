Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté mardi 28 décembre à Hanoi à s’unir et à œuvrer ensemble pour opérer une percée dans l’amélioration du rendement du travail pour réaliser un développement national rapide et durable.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie à Hanoi, le 28 décembre. Photo : VNA

Il s’est adressé à une cérémonie de mise à l’honneur des collectifs et des individus qui se sont distingués lors du programme intitulé “75.000 initiatives pour surmonter les difficultés et se développer” lancé par la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV)



Ce programme, mis en marche juste après le 13e Congrès national du Parti, a enregistré, du 10 mars au 31 mai 2021, 250.177 initiatives, soit 300% de plus que l’objectif fixé. Les initiatives qui sont aussi diverses que plurisectorielles, sont évaluées à l’aune des résultats de leur application, d’une valeur totale estimée à 148.967 milliards de dôngs.

Des initiatives qui rapportent des centaines de milliards de dôngs à celles qui sont simples mais très pratiques et efficaces pour les problèmes du quotidien, quelle que soit sa taille, chacune de ces initiatives est le fruit des recherches et du travail passionné des membres de la CGTV.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh pose avec les lauréats du programme intitulé “75.000 initiatives pour surmonter les difficultés et se développer”. Photo : VNA

Les initiatives et les expériences relèvent du trésor commun pour le peuple entier, a indiqué le chef du gouvernement, en citant le Président Hô Chi Minh.

Dans l’histoire de lutte pour l’indépendance et l’œuvre d’édification et de développement nationaux, le Parti et l’Etat attachent toujours de l’importance aux initiaves et expériences de toutes les couches de la population, a-t-il poursuivi.

Affirmant la signification du programme, il a souligné que le 13e Congrès national du Parti a été un grand succès, qui a fixé l’objectif de faire du Vietnam un pays développé et à revenu élevé en 2045, à l’occasion du centenaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.

Pour réaliser ce grand objectif, le Parti a préconisé de développer l’homme sur tous les plans et de construire une culture vietnamienne avancée imprégnée d’identité nationale pour que la culture et les hommes vietnamiens deviennent vraiment des forces endogènes et des moteurs pour le développement national et la défense de la Patrie, a-t-il déclaré.

Lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants de la CGTV ont remis le Certificat de la créativité au travail à 128 auteurs, le Certificat de mérite de la CGTV à 183 auteurs et 7 collectifs avec le plus grand nombre d’initiatives en lice. – VNA