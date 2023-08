Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité le 15 août les footballeuses vietnamiennes pour leurs performances lors de la Coupe du Monde féminine de 2023.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des footballeuses vietnamiennes. Photo : VNA

Le chef du gouvernement les a encouragées à redoubler d’efforts pour obtenir des performances encore plus élevées à l'avenir.

Il a demandé aux localités, en particulier celles où les mouvements de football sont forts, de continuer à prêter attention, à investir et à améliorer le régime de traitement, en se concentrant sur des formes opportunes et appropriées d'honneur et de récompense et surtout le développement à long terme de la condition de football féminin.

Pham Minh Chinh a également appelé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme à perfectionner les politiques en faveur du développement du football féminin au Vietnam.

Il a souligné l'importance de promouvoir le football féminin dans les écoles et de mettre en place un plan à long terme pour assurer la durabilité de ce secteur.

Le Premier ministre a également exhorté les autorités et les localités à travailler ensemble pour améliorer les conditions de vie des footballeuses. - VNA