Hanoi, 27 juin (VNA) – Répondant aux questions des députés, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé aux organes de tous échelons de déployer de façon synchronique cinq mesures afin d’améliorer la culture de la fonction publique.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

Premièrement, examiner et systématiser pour modifier et compléter la loi sur les cadres et les fonctionnaires et la loi sur les employés du secteur public, et les documents guidant leur application.



Deuxièmement, renforcer la décentralisation et attribuer des responsabilités aux responsables des agences et organisations chargées de renforcer la discipline dans les activités de la fonction publique.



Troisièmement, intensifier les inspections des services publics et traiter strictement les infractions.

Quatrièmement, renforcer la propagande et la diffusion des lois; améliorer la discipline et les services publics des fonctionnaires et des employés du secteur public.



Cinquièmement, la publicité et la transparence des procédures administratives, la réforme des procédures administratives, en mettant l’accent sur l’application des technologies de l’information pour réduire les procédures administratives, la pratique de l’économie, la lutte contre le gaspillage, l’amélioration de l’efficacité du travail. - VNA