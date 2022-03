Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé mercredi 9 mars à Hanoi d’opérer des percées dans la réforme administrative en cette année pour mobiliser toutes les ressources au service du développement du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh souligne la nécessité de réaliser des percées dans la réforme administrative en 2022. Photo : VNA

La réforme administrative doit suivre de près le thème "Solidarité, discipline, adaptation proactive, sécurité, efficacité, relance et développement" guidant les actions du gouvernement, a-t-il déclaré lors de la première réunion du Comité de pilotage du gouvernement sur la réforme administrative.

Elle doit adhérer à la réalité afin de construire un appareil administratif de l’Etat sain, fort, efficace, efficient et contribuer à la prévention et à la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs, a-t-il poursuivi.

"La réforme administrative doit profiter aux habitants et aux entreprises, prendre les habitants et les entreprises pour centre et sujet", a souligné le chef du gouvernement.

"L’investissement dans la réforme administrative est un investissement dans le développement", a-t-il encore indiqué, appelant à continuer d’améliorer la prise de conscience, le rôle, la position des responsables dans la direction de la réforme administrative.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de concentrer les efforts de réforme adinistrative sur la construction des institutions pour la réforme administrative, la révision des procédures administratives et l’engagement des moyens financiers et humains à cette fin.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la première réunion du Comité de pilotage du gouvernement sur la réforme administrative, le 9 mars. Photo : VNA

Les ministères, les branches, les localités, les agences et les unités doivent hiérarchiser les pouvoirs, individualiser les responsabilités, allouer les ressources de manière appropriée et améliorer la qualité des ressources humaines parallèlement à l’inspection et à la supervision, a-t-il souligné.

Il a recommandé aux ministères et aux secteurs de s’appuyer sur les pratiques nationales et les expériences internationales de construire les institutions et réformer les procédures administratives pour éliminer les goulots d’étranglement et libérer des ressources pour le développement.

Toujours selon le dirigeant, il est nécessaire d’investir de manière adéquate dans la construction de l’e-gouvernement dans la perspective d’un gouvernement numérique, d’une société numérique et des citoyens numériques.

Il faut en même temps mobiliser les contributions des habitants et des entreprises dans la mise en œuvre de la réforme administrative, et promouvoir la coopération internationale pour améliorer la qualité de la réforme administrative.

Plusieurs résultats tangibles ont été obtenus dans la réforme administrative en 2021, selon un rapport communiqué lors de la réunion, évoquant tour à tour des conférences nationales, des sessions thématiques organisées par le gouvernement et une série de textes pertinents promulgués par le gouvernement et les ministères.

Au total, 1.101 réglementations commerciales ont été supprimées ou simplifiées, 924 autres approuvées pour l’être, 166 documents juridiques normatifs relevant de leur compétence en matière de gestion étatique de sept ministères ont été complétés. Le Vietnam a gagné six places dans l’Indice mondial de l’innovation. – VNA