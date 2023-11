Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé samedi 4 novembre aux ministères et localités concernés de garantir des ressources pour remédier aux limites et aux lacunes dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Des officiers et des soldats du poste de garde-frontière de Rach Gôc, dans la province de Cà Mau, patrouillent la zone de l’estuaire de Cà Mau. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a émis sa demande dans une dépêche aux ministres de l’Agriculture et du Développement rural, des Finances, des Transports, de l’Information et de la Communication, de la Justice, des Affaires étrangères, de la Sécurité publique et de la Défense, ainsi qu’aux présidents des comités populaires des villes et provinces côtières.Il a souligné que des progrès ont été réalisés dans les travaux au cours des six dernières années, mais que des limites et des lacunes ont été révélées lors de la quatrième inspection de la Commission européenne (CE), du 10 au 18 octobre, comme les opérations illégales des bateaux de pêche dans les eaux étrangères, une mise en œuvre non concertée des réglementations légales dans les localités et une mauvaise performance en matière de traçabilité et de règlement des violations.Il a également souligné les causes derrière ces problèmes, principalement la négligence de nombreuses agences de gestion et localités concernées, et a demandé aux ministres et aux présidents d’assumer leurs responsabilités et de se déterminer à à faire retirer le «carton jaune» de la CE imposés sur les produits de la pêche vietnamienne lors de sa cinquième inspection, prévue pour le deuxième trimestre de 2024.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de traiter strictement les organisations et les individus qui commettent des violations, d’intensifier le travail de communication, de modifier et de compléter les réglementations juridiques pertinentes, de mettre en place des mécanismes et des politiques pour soutenir les moyens de subsistance des pêcheurs et de surveiller les flottes de pêche.Outre un examen plus approfondi de la traçabilité, une plus grande attention devrait être accordée à la coopération internationale, a-t-il déclaré, suggérant des négociations et la signature de lignes directes entre le Vietnam et la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines.Des inspections sur la lutte contre la pêche INN doivent être effectuées régulièrement, et les résultats doivent être communiqués au ministère de l’Agriculture et du Développement rural au plus tard le 25 de chaque mois, puis envoyés au Premier ministre, qui est également chef du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre la pêche INN. – VNA