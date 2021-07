Hanoï, 19 juillet (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de renforcer toutes leurs forces pour intensifier le combat contre le COVID-19 lors d’une réunion imprévue entre son cabinet et e Comité de pilotage national sur la prévention et la lutte contre le Covid-19, tenue le 19 juillet.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Le gouvernement a accepté de publier une résolution sur l'achat de matériaux et d'équipements pour la prévention et le contrôle de la pandémie, a-t-il déclaré, exhortant les ministères, les secteurs et les localités à resserrer la discipline pendant la lutte contre le COVID-19 et à appeler tous les habitants à soutenir les efforts comme ceux-ci sont à la fois le centre et l'acteur clé de ce combat.



Le chef du gouvernement a demandé au ministère de la Santé d'assurer la distribution raisonnable et rapide du vaccin anti-COVID-19 ainsi que la vaccination en temps opportun.



Demandant que le flux de nourriture et de biens essentiels soit maintenu sans interruption, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la Banque d'État du Vietnam de faire avancer les politiques de soutien aux personnes et aux entreprises, ainsi qu'aux ministères, secteurs et localités pour garantir la sécurité sociale.



Pendant ce temps, le ministère des Affaires étrangères a été chargé de promouvoir la « diplomatie des vaccins » et la « diplomatie technologique » pour aider à acheter des fournitures pour la lutte contre le COVID-19.



Le Premier ministre a exigé que l'ensemble du système politique de base s'engage dans la lutte contre la pandémie, soulignant la nécessité d'attirer des ressources via un partenariat public-privé afin que les personnes et les entreprises puissent se donner la main dans la tâche.



Lors de la réunion, le ministre de la Défense nationale Phan Van Giang a indiqué que son ministère mobilisait des forces pour le transport de vaccins et soutenait les efforts de prévention et de lutte contre la pandémie dans les îles au large et les zones reculées.



Les participants sont parvenus à un large consensus sur la nécessité de concentrer les ressources sur le combat contre le COVID-19 à Ho Chi Minh-Ville et dans d'autres localités du Sud, qui connaissent des évolutions compliquées de la pandémie.



Le 19 juillet à 6 heures du matin, 53.785 infections nationales et 2.060 infections importées ont été confirmées au Vietnam. Le nombre de cas locaux signalés depuis fin avril, lorsque la quatrième vague d'infections au COVID-19 a commencé, s'élevait à 52 215.- VNA