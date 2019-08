Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout) lors de la vidéoconférence. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté le 6 août à Hanoï à une vidéoconférence nationale organisée pour dresser le bilan de l’année scolaire 2018-2019 et lancer les missions de l’année scolaire 2019-2020.

Cet événement a été organisé par le ministère de l’Education et de la Formation. Il a également vu la participation du vice-Premier ministre Vu Duc Dam, de responsables de plusieurs ministères et organes, de dirigeants des 63 villes et provinces du pays.

Indiquant que la qualité des ressources humaines vietnamiennes était toujours en deçà des exigences du développement socio-économique national et de l’intégration internationale, le Premier ministre a recommandé aux organes compétents de se concentrer sur les missions et solutions importantes dans l’année scolaire 2019-2020.

Il leur a demandé de réviser les plans de construction et aménagement des écoles afin d’assurer le droit à l’éducation des enfants, et de mettre fin au manque d’écoles maternelles dans les zones industrielles.

Il a également appelé à moderniser les écoles pédagogiques, avant de conseiller aux localités de faire des commandes de formation d’enseignants auprès de ces institutions.

Le chef du gouvernement a par ailleurs ordonné au ministère de l’Education et de la Formation de multiplier les contrôles pour fermer des universités de mauvaise qualité et remédier aux faiblesses du système d’enseignement supérieur. Il a également insisté sur la nécessité de chercher à réduire l’écart entre l’offre et la demande d’enseignants dans les localités.

Nguyen Xuan Phuc a en outre souligné l’importance des programmes d’éducation morale et civique au sein des écoles, du développement de l’éducation dans les zones montagneuses. -VNA