Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé jeudi 15 septembre aux ministères, aux branches et aux localités de redoubler d’efforts pour construire un système administratif professionnel, discipliné, moderne, efficace, intègre et facilitateur.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la visioconférence nationale, le 15 septembre. Photo : VNA

S’adressant à une visioconférence nationale, il a fait savoir que le 13e Congrès national du Parti a continué de déterminer les réformes administratives comme l’un des éléments importants pour le perfectionnement des institutions qui est l’une des percées stratégiques aux côtés de la modernisation des infrastructures et du développement des ressources humaines.

Moderniser la direction et la gestion représente un outil important dans la réforme de la gouvernance nationale vers la modernité, un pilier important dans la construction d’un gouvernement numérique, d’une économie numérique et d’une société numérique, a-t-il souligné.

La réforme des procédures administratives a contribué à la prévention et à la lutte contre l’épidémie de Covid-19, à la stabilité macroéconomique, au contrôle de l’inflation, au redressement et à la promotion de la croissance économique, au maintien de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de la stabilité politique, de l’ordre et de la sécurité sociaux, à l’amélioration de la vie de la population, a-t-il affirmé.

Des progrès mais doit mieux faire

Cependant, il reste encore des lacunes et des insuffisances à remédier rapidement pour dégager, mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources pour le redressement et le développement du pays dans le contexte actuel, a pointé le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Nous prendrons du retard sur d’autres si nous ne nous efforçons pas d’accélérer les réformes des procédures administratives et de moderniser les modalités de direction et de gestion au service des citoyens et des entreprises, a-t-il déclaré.

Selon un rapport du ministre et chef de l’Office du gouvernement Trân Van Son, dans le but de mener à bien la mise en œuvre des résolutions du Parti et de la Stratégie décennale de développement socio-économique pour la période 2021-2030, le gouvernement et le Premier ministre ont promulgué 4 décrets, 21 résolutions, 46 décisions, 106 textes exécutifs.

Le ministre Trân Van Son a fait savoir que de 2021 à aujourd’hui, 1.758 règles commerciales ont été abrogées ou allégées par 143 documents juridiques normatifs. Le Premier ministre a également approuvé le Plan d’allégement et de simplification de 1.107 règles de neuf ministères et organes.

Le pays a mis en place 11.700 guichets uniques à tous les niveaux pour recevoir et traiter les procédures administratives. L’envoi et la réception de documents électroniques signés numériquement entre les organes administratifs de l’État aux niveaux central et local ont été mis en œuvre.

Cependant, la réforme des procédures administratives a d’ores et déjà révélé ses limites, notamment au niveau des procédures administratives dans de nombreux domaines tels que le foncier, la gestion financière, les investissements publics, les affaires intérieures, le travail, l’emploi, la santé, l’éducation, l’inspection spécialisée, l’importation et l’exportation.

Services publics sans papier, sans numéraire et sans visage

Le chef du gouvernement a ainsi demandé aux ministères, aux branches et aux localités d’examiner et de proposer des plans pour réduire et simplifier les règles commerciales, et de les soumettre au Premier ministre pour examen et approbation avant le 30 septembre de chaque année.

Il a ordonné de mettre en œuvre immédiatement les plans de réduction et de simplification des règles commerciales déjà adoptés, et le traitement décentralisé des procédures administratives, tout en se concentrant sur la révision et la simplification de 59 procédures administratives et groupes de procédures administratives internes entre les organes administratifs de l’État.

D’ici fin 2023, il faut porter la proportion d’utilisateurs des services publics en ligne à 50% et s’orienter vers la prestation de la plupart des services publics suivant un mode sans papier, sans numéraire et sans visage, a-t-il demandé.

D’ici fin 2022, il est exigé que 100% des dossiers reçus soient traitées, mises à jour sur le Système d’information de traitement des procédures administratives aux niveaux ministériel et provincial, que leur état soit synchronisé sur le Portail national de la fonction publique, a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre a également demandé que d’ici à la fin juin 2023, le taux de traitement en ligne des documents officiels dans les ministères, les branches relevant de l’autorité centrale et les organes administratifs à l’échelon provincial atteigne 100%.

L’efficacité de la réforme des procédures administratives nécessite une grande détermination, de grands efforts, une action drastique, une pensée de percée, une vision stratégique et une innovation permanente. La transformation numérique doit être le pilier et force motrice de la réforme des procédures administratives et de la modernisation de la direction et de la gestion dans les temps à venir, a-t-il conclu. - VNA