Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé samedi 5 novembre, à l’issue de la séance d’interpellations à l’Assemblée nationale, la volonté du gouvernement d’accélérer le redressement rapide et le développement durable.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh devant l’Assemblée nationale, le 5 novembre. Photo: VNA

Le gouvernement persiste dans l’objectif de donner la priorité à la stabilité macroéconomique; de maîtriser l’inflation; de promouvoir la croissance; d’assurer les grands équilibres de l’économie; de poursuivre la mise en œuvre d’une politique monétaire ferme, prudente, proactive et flexible; et de coordonner de manière synchrone, étroite et efficace avec d’autres politiques, a-t-il déclaré.

Selon le dirigeant, le gouvernement s’efforce d’atteindre les objectifs les plus élevés possibles en 2022, de traiter les projets inefficaces et déficitaires, d’assurer l’approvisionnement en carburants et de former des ressources humaines liées au développement scientifique et technologique.

Evoquant les évolutions complexes de la situation mondiale, il a souligné le redressement rapide de la situation socio-économique du pays au cours des dix premiers mois de l’année grâce aux efforts de tout le système politique sous la direction du Parti.

Le pays a connu une augmentation moyenne de l’indice des prix à la consommation de 2,89%, des investissements directs étrangers réalisés en hausse de 15,2% à 17,45 milliards de dollars, des échanges extérieurs en hausse de14,1% à 616 milliards de dollars, dont 9,4 milliards de dollars d’excédent commercial, et plus de 178.000 créations d’entreprises et retours en activité, en hausse de 58,3%.

Ces derniers temps, le gouvernement s’est concentré sur la direction de la restructuration des établissements de crédit peu performant associée au traitement des créances douteuses et de nombreux projets longtemps déficitaires, a-t-il fait savoir, dévoilant des plans et solutions pour quatre banques commerciales peu performantes et 12 projets déficitaires.

Le gouvernement s’est également efforcé de perfectionner le cadre juridique pour améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion publique et stimuler le développement des marchés boursier, obligataire et immobilier, a-t-il indiqué.

Dans les temps à venir, le gouvernement continuera à mettre l’accent sur l’amélioration des institutions, en proposant à l’Assemblée nationale de modifier la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur les entreprises et un certain nombre de décrets et circulaires y afférents, à améliorer la transparence et la responsabilisation, l’observance des entreprises et des acteurs du marché, a-t-il poursuivi.

Face à la flambée des prix mondiaux des carburants, le gouvernement a pris l’initiative de réduire rapidement la taxe à l’importation des carburants, de proposer à l’Assemblée nationale de réduire à deux reprises la taxe de protection de l’environnement sur les carburants, de maximiser la production des deux raffineries, répondant à environ 70-80% de la demande.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également fait savoir que le pays devra encore décaisser environ 282.000 milliards de dôngs de capitaux d’investissement publics durant le reste de l’année, à savoir 30,5% par les ministères et organes centraux, et 69,5% par les admistrations locales. Le gouvernement s’efforce de réaliser plus de 95% du plan fixé pour 2022.

Le gouvernement, les ministères, les branches et les localités dirigeront résolument les solutions pour accélérer la croissance, de réduiront résolument les dépenses inutiles pour avoir plus de ressources pour les travaux importants et urgents, donneront la priorité à la réforme salariale, à la mise en œuvre des politiques de sécurité sociale et de trois programmes cibles nationaux, a-t-il encore indiqué. – VNA