Le Premier ministre à la réunion de bilan du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a organisé le 31 décembre une réunion pour faire le bilan des travaux en 2023 et déployer les tâches de 2024, ce en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.Au nom du gouvernement, le Premier ministre a reconnu, apprécié les efforts et les résultats importants obtenus au cours de l'année écoulée par les dirigeants, les cadres, les employés et les travailleurs du secteur des ressources naturelles et de l'environnement.Il a souligné que la Loi sur les ressources en eau (amendée), votée récemment par l'Assemblée nationale lors de sa 6e session, a marqué un grand pas en avant dans la réflexion, l'approche et le changement des méthodes de gestion de cette ressource, garantissant une gestion comme un bien public appartenant à l'ensemble du peuple.En ce qui concerne le travail de planification, le ministère a mis en œuvre de manière proactive et urgente la préparation et la soumission pour approbation des huit planifications au niveau national, dont la Planification nationale de l'espace marin, qui s'avère une tâche difficile et complexe, mise en œuvre pour la première fois.Selon le chef du gouvernement, la gestion des ressources a aussi obtenu de nombreux résultats importants. L'application des politiques juridiques en matière de protection de l'environnement a continué de s'améliorer. La responsabilité des autorités, des entreprises, des investisseurs et la conscience des citoyens au regard des questions environnementales sont sans cesse renforcées.Le Premier ministre a hautement évalué la mise en œuvre de politiques et mesures concrètes pour la transition verte, la réduction des émissions polluantes, la réponse proactive au changement climatique, la transformation numérique et la création de bases de données dans le secteur des ressources naturelles et de l'environnement.Pour les tâches de 2024, le dirigeant a demandé au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement de mettre en œuvre sérieusement et efficacement les résolutions et conclusions du Comité central du Parti, du Bureau Politique, du Secrétariat et d'autres résolutions du gouvernement et de l'Assemblée nationale sur les tâches clés et mesures pour le développement socio-économique en 2024 ; de promouvoir la réforme administrative ; de renforcer la formation et de constituer un contingent de cadres dotés de compétences professionnelles.Dans l'immédiat, il est nécessaire de résoudre tous les problèmes liés au projet de révision de la Loi sur le foncier et de procéder à son adoption lors de la prochaine session de l'Assemblée nationale.Le secteur des ressources naturelles et de l’environnement doit se concentrer sur la transformation numérique, la transition verte et le développement de l'économie circulaire, a-t-il insisté.Parallèlement, le secteur doit aussi déployer un plan d'action pour réaliser ses engagements politiques avec les partenaires sur le soutien à une transition énergétique juste, le développement de secteurs économiques basés sur les écosystèmes, mettre en œuvre des modèles d'adaptation, renforcer la résilience, minimiser les pertes et dommages dus au changement climatique, a-t-il conclu. - VNA