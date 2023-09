Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a participé dimanche 10 septembre à la première session simulée de "l’Assemblée nationale des enfants", qui a réuni 263 enfants de 63 villes et provinces du pays, à la salle Diên Hông dans la Maison de l’Assemblée nationale à Hanoi.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê à la première session de "l’Assemblée nationale des enfants", le 10 septembre. Photo: VNA

La session, co-organisée par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et le Conseil central de l’Union des pionniers d’avant-garde Hô Chi Minh, en coordination avec la Commission de la culture et de l’éducation de de l’Assemblée nationale et le Bureau de l’Assemblée nationale, s’inscrit dans le cadre des actions visant à faire appliquer la Loi sur les enfants de 2016.

La secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et présidente du Conseil central de l’Union des pionniers d’avant-garde Hô Chi Minh, Nguyên Pham Duy Trang, a déclaré en ouverture que la session devrait permettre aux enfants de mieux comprendre le système politique et le système politique, l’appareil d’État ainsi que les activités constitutionnelles et législatives et le processus de prise de décision pour les questions importantes du pays ainsi que la surveillance suprême par l’Assemblée nationale, qui est l’organe représentatif le plus élevé du peuple et le détenteur suprême de la puissance publique.

Cela offre également aux enfants l’occasion de faire entendre leur voix sur les questions liées aux enfants, de rechercher des solutions à leurs propres problèmes et de les inciter à devenir de futurs dirigeants, a-t-elle déclaré.

Le point a, alinéa 2 de l’article 77 de la loi énonce la nécessité de faciliter les contacts des enfants avec les députés de l’Assemblée nationale et des conseils populaires, alors que l’alinéa 4 de l’article 79 dispose que les députés de l’Assemblée nationale et des conseils populaires à tous les niveaux doivent, de manière régulière et périodique, entrer en contact avec les enfants ou leurs représentants.

Hoàng Trà My, de la délégation parlementaire de la province de Nghê An, s’exprime lors de la première session de "l’Assemblée nationale des enfants", le 10 septembre. Photo: VNA

La session est importante dans la mesure où elle encourage l’engagement des enfants dans les questions qui les concernent et incite les administrations à tous les niveaux à renforcer leur sens des responsabilités dans la prise en charge, la protection et l’éducation des enfants.

Les participants, en tant que députés de l’Assemblée nationale, ont engagé des débats sur la manière de garantir des interactions saines et créatives des enfants dans le cyberespace, ainsi que sur la prévention et le contrôle des accidents, des blessures, de la violence et des abus contre les enfants.

Nguyên Pham Duy Trang a déclaré que l’ordre du jour de la session avait été choisi par les représentants des enfants eux-mêmes sur la base des idées de plus de 41.000 enfants représentant 25 millions d’enfants à travers le pays.

Elle a déclaré que les opinions recueillies lors de la session constitueront une source de référence pour les dirigeants de l’Assemblée nationale, du gouvernement, des agences, des secteurs et des localités pour élaborer des programmes, des projets et des plans liés aux enfants et concevoir des politiques liées aux enfants. – VNA